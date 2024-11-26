Культура

Выставка японской гравюры открылась в Псковском музее. ФОТО

Торжественное открытие выставки японской гравюры XVIII–XIX веков «Картины изменчивого мира. "Эпоха Эдо" в России и Пскове» состоялось в Псковском музее-заповеднике 29 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Марина Игнатьева / ПЛН

Уникальные экспонаты представлены в выставочных залах музейного комплекса «Двор Постникова».

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова на открытии выставки рассказала о связи Пскова с Японией.

«Эта выставка показала, как можно много сделать вместе. Первой мыслью было, как Псков связан с эпохой Эдо. Сотрудники проявили чудеса творческого промысла. Оказалось, что в нашем древлехранилище хранятся уникальные документы. Я хочу обратиться прежде всего к студентам. Наши выставки - это как цветные бабочки. Они живут недолго. Выставка работает до 25 мая. Она может быть толчком для невероятных открытий и новых увлечений», — сказала Светлана Мельникова.

Коллекционер из Москвы Сергей Колузаков отметил, что увлечение японской гравюрой в его жизни - семейное.

«Мы с супругой по образованию архитекторы. Мы и у себя в квартире вешаем работы различных художников, в том числе японскую гравюру. Надо сказать, что вопреки стереотипу собирать печатную графику - доступно для любого человека», - отметил он.

Более ста подлинных гравюр из частного собрания демонстрируют загадочный мир Японии этого времени. На выставке представлены работы таких знаменитых мастеров как Окумура Масанобу, Тории Киёмицу, Судзуки Харунобу, Исода Корюсай, Утагава Кунисада I и Утагава Куниёси. В экспозиции также будут показаны гравюры подлинных гениев Укиё-э – Китагава Утамаро, Утагава Хиросигэ, Кацусика Хокусай, чьи работы одними из первых становятся известными в Европе после открытия Японии в 1868 году.

Один из разделов выставки посвящен русскому дипломату, путешественнику, первому официальному послу России в Японии Николаю Резанову, который начинал свою гражданскую карьеру в Пскове.