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Культура

Выставка смоленского художника Михаила Горского состоялась в Пскове 

04.07.2025 19:00|ПсковКомментариев: 0

Открытие выставки смоленского художника, признанного мастера русского пейзажа Михаила Горского состоялось в Пскове 4 июля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На открытие выставки присутствовал сын художника - музыкант, педагог, искусствовед, преподаватель Московской духовной академии Иван Горский. Вместе с лауреатом премии правительства РФ «Душа России» Константином Абабковым он выступил с небольшими музыкальными номерами. 

«Вся жизнь Михаила Горского была связана со служением искусству. Он начал заниматься этим ещё будучи малышом в деревне, где не было никаких красок, никаких холстов, никаких учителей. Но то, что его окружало вокруг, та красота природы, которую он впитал, смоленщина – это холмы, маленькие речки, берёзовые рощи, имена эта насмотренность и стала тем стержнем к миру искусства. Как говорил сам художник: "Я учусь у природы"», - поделился Иван Горский.

 

Также на выставке прозвучал вокальный ансамбль «Околица» под руководством Александра Закревского.

Источник: Псковская Лента Новостей
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