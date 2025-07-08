Культура

Победительница седьмого сезона «Битвы талантов»: Я шла туда без особых надежд

Поделилась своими впечатлением об участии в «Битве талантов» победительница седьмого сезона Милана Егорова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка».

«Я задумывалась об участии в "Битве талантов" уже давно, но предложила мне это мой педагог Алина Виардо, и я с радостью согласилась, потому что это опыт. Я шла туда без особых надежд, просто показать себя и сделать так, чтобы мне самой понравилось это выступление. И когда мне сказали, что я прошла в финал, я была в шоке. А после того, как я выиграла, мои эмоции просто было не описать», – рассказала гостья студии.

Милана Егорова стала членом жюри второго кастинга в этом сезоне, и, по её словам, благодаря этому она встретила очень много талантливых людей.

Финал реалити-шоу «Битва талантов» состоится в День города Пскова.

Организаторами проекта «Битва талантов-2025» выступают: ПЛН, радио «ENERGY», МК в Пскове, продюсерский центр «Королев продакшн», телеканал «Россия 1», при поддержке управления культуры администрации города Пскова.