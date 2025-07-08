Культура

Псков готовится к недельному празднованию Дня города в Год 80-летия Победы

В связи с тем, что День города Пскова в Год 80-летия Победы выпадает на будний день, его празднование продлится в течение недели. Об этом на онлайн-брифинге в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей рассказал глава города Борис Елкин.

«Уже совсем скоро, буквально через пару недель, нас ждет День нашего любимого города. Прежде всего, мы будем праздновать День освобождения города Пскова», — отметил Борис Елкин.

Глава города подчеркнул, что это событие в Год 80-летия Победы несет в себе особую значимость: «Это дополнительная ответственность. Вспоминаем трагичность тех лет, когда город освобождали. Мы помним, что Псков был полностью оккупирован, в последующем его восстанавливали. Поэтому, конечно, это знаковое событие для нас».

Борис Елкин также рассказал о планах на празднование: «Мероприятия будут как патриотической направленности, так и развлекательные. Их организуем в разных точках, они рассчитаны на разные возрастные группы населения. Каждый раз у нас что-то новое, поэтому, думаю, будет интересно».

В этом году День города Пскова выпадает на среду, поэтому часть мероприятий будет проводиться в течение недели.

Напомним, во время Великой Отечественной войны город Псков сильно пострадал. Был захвачен немецкой армией 9 июля 1941 года и освобожден 23 июля 1944 года. В 2009 году Пскову было присвоено звание «Город воинской славы».