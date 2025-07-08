Кабинет Пушкина в «Михайловском» воссоздали в музее Шанхая

В городе Шанхае, в Музее печати и издательств Китая, воспроизведён рабочий кабинет А. С. Пушкина из мемориальной усадьбы поэта в Государственном музее-заповеднике «Михайловское». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее, ссылаясь на сообщение информационного агентства «Синьхуа. Новости». Кабинет, как рассказывает издание, воссоздан в рамках специальной выставки «Великий поэт, гордость нации — А. С. Пушкин и восточные отклики».
Кабинет А. С. Пушкина на картине Ольги Чернышей из фондов музея-заповедника «Михайловское»
На выставке, о которой идёт речь, представлено более ста экспонатов, которые дают обзор творческого пути российского гения и распространения его произведений в Китае на протяжении более чем ста лет. Многие из них впервые ввезены в КНР из России для этой экспозиции. Особое внимание авторы выставки уделили распространению произведений русского поэта в стране и их влиянию на местную читающую аудиторию. В экспозиции представлен ряд литературных источников, в том числе и тот экземпляр газеты «Шиу Бао», в котором, Пушкин был упомянут в Китае впервые. Также в информационном сообщении сообщается, что посетители выставки могут получить памятные открытки с напечатанными на них стихотворениями Пушкина. Среди них —«Если жизнь тебя обманет...» в китайском переводе.
Корреспондент «Синьхуа. Новости» также отмечает, что «…Шанхай имеет особую связь с Пушкиным. В частности, именно здесь в начале ХХ века был переведен и издан роман «Капитанская дочка», ставший первым переведённым на китайский язык и изданным отдельной книгой произведением русской литературы. Это, по мнению некоторых учёных, ознаменовало начало перевода и распространения русской литературы в Китае», — резюмирует издание.
В Государственном музее-заповеднике «Михайловское» также напомнили, что прошлым летом в псковских пушкинских местах побывал и один из самых известных культурных деятелей Шанхая в частности и Китая в целом — Чжэн Тиу. Господин Чжэн Тиу — ведущий китайский исследователь русской литературы, директор Института мировой литературы Шанхайского лингвистического университета, вице-президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, переводчик, в том числе и произведений Пушкина, а также автор десятков книг, среди которых есть и монография о Пушкине.
Во время встречи с директором Пушкинского заповедника Георгием Василевичем гость из Поднебесной рассказывал о том интересе, который в его стране проявляют к творчеству Пушкина и, шире, к русской литературе и культуре.