Культура

Ведущий исследователь русской литературы из Китая побывал в «Михайловском» с частным визитом

В течение трёх дней, с 9 по 11 августа, в государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» гостил Чжэн Тиу — ведущий китайский исследователь русской литературы, директор Института мировой литературы Шанхайского лингвистического университета, вице-президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, переводчик, автор десятков книг, среди которых пять монографий, и сотен научных статей.



Господин Чжэн Тиу в музее-усадьбе «Петровское». Фото: Николай Алексеев (музей-заповедник «Михайловское»)

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», в псковские пушкинские места китайский русист приехал впервые. Он побывал и в Святогорском монастыре, где похоронен поэт, и во всех мемориальных усадьбах Пушкинского Заповедника — в Михайловском, Петровском и Тригорском, а также в «Пушкинской деревне» в Бугрово и на городище Савкина горка. Восхищённый красотой Святогорья, гость много фотографировал и читал Пушкина в оригинале. Так, к примеру, справедливо предположив, что осенью в усадебных садах и парках ещё красивее, в Петровском он прочёл стихотворение о лесах, одетых в багрец и золото: «Унылая пора! Очей очарованье!»

Кроме того, воспользовавшись случаем, гость с удовольствием побывал на концерте в рамках фестиваля «Под звездой Геннадия Селюцкого», который в эти дни проходит в «Михайловском». Господин Чжэн Тиу посетил концерт, который был дан силами учащихся балетных школ и академий России.



Господин Чжэн Тиу на концерте в Научно-культурном центре Пушкинского Заповедника. Фото: Наталья Алексеева (музей-заповедник «Михайловское»)

В рамках своего частного визита китайский исследователь и переводчик встретился с директором музея-заповедника «Михайловское» Георгием Василевичем и, среди прочего, по его просьбе прочёл несколько переводов с русского, которые сам считает лучшими. «Это были стихотворения Блока и Хлебникова (Чжэн Тиу более всего переводит поэтов и прозаиков нашего Серебряного века, хотя есть у него и немного переводов из Пушкина), и по-китайски они звучат совсем с другой мелодикой. Рассказал наш гость и о своём знакомстве с другим всемирно известным переводчиком с русского — Гао Маном, переводившем, среди прочего, Тургенева и Толстого и в этой литературе находившем силы для жизни и творчества в годы японской оккупации», — рассказал Георгий Василевич.

Все работавшие с гостем музейщики «Михайловского» как один отмечают его великолепный разговорный русский язык и очень хорошее знание русской культуры. О втором можно судить по тому, какими деталями интересовался господин Чжэн Тиу, знакомясь с той или иной экспозицией, а о первом — не без улыбки заметили в музее — хотя бы по тому факту, что приехал он в Пушкинские Горы, не обращаясь к администрации заповедника с просьбой о служебном транспорте, а на обычном рейсовом автобусе и прекрасно справился с этим квестом.

Уезжая, господин Чжэн Тиу, сердечно поблагодарил работников «Михайловского» за оказанное ему внимание и выразил надежду ещё раз побывать в этих местах, покоривших его сердце.



