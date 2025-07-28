Культура

Сотрудники МЧС «спасли» культурные ценности Псковского музея-заповедника

В Псковском музее-заповеднике прошли пожарно-тактические учения сотрудников МЧС России по Псковской области сегодня, 30 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

По легенде, в реставрационной мастерской, находящейся в Картинной галерее, произошло возгорание. После сигнала о происшествии на место оперативно прибыли 12 единиц техники, среди которых 10 пожарных машин, ГИБДД и скорая помощь, и 49 человек личного состава. В мероприятии приняли участие генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова и заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области по государственной противопожарной службе, полковник внутренней службы Андрей Никулин.

«Я хочу выразить слова благодарности МЧС России по Псковской области за такое внимание к Псковскому музею-заповеднику. Чрезвычайные ситуации в таких сложных объектах как музей, где находятся и реставрационные мастерские, и посетители, и персонал требует определенных навыков и грамотных действий. Несмотря на сложное здание, затруднительный подъезд к нему, действия сотрудников были грамотными. Как говорится: "Обучен – значит вооружен". Будем надеяться, что подобные тактические занятия будут проходить регулярно, потому что сохранение культурного объекта и культурных ценностей страны, безопасность наших посетителей и сотрудников – это наши приоритеты», – подчеркнула Светлана Мельникова.

По оценке руководства регионального МЧС, учения прошли успешно, все посетители и сотрудники эвакуированы, ценности спасены.

«Основная задача всех учений – это отработка навыков и действий личного состава по эвакуации пострадавших и материальных ценностей, также ликвидации условного возгорания. Объект выбран не случайно, он очень важен для нашего города и всего региона в целом. Сегодня были отработаны действия по эвакуации сотрудников музея, посетителей музея и, конечно же, культурных ценностей, а также по поиску очага условного возгорания», – отметил Андрей Никулин.

Напомним, в январе 2025 года пожарно-тактические учения прошли во Дворе Постникова Псковского музея-заповедника.

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«Благодарим за сотрудничество в деле обеспечения безопасности музейных ценностей», – заключили в музее.