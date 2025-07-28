Культура

Оштрафованного за высказывания об отчуждении Крыма великолучанина исключили из Союза писателей

Великолучанина Геннадия Моисеенко, которого оштрафовали за высказывания об отчуждении Крыма (часть 1 статьи 20.3.2 КоАП РФ), исключили из Союза писателей России. Об этом сообщила Псковской Ленте Новостей временно исполняющая обязанности председателя правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Светлана Размыслович.

Геннадий Моисеенко. Фото: Псковский литературный портал

«Моисеенко Геннадия Константиновича исключить из членов СП России на основании ходатайства об исключении от Псковского отделения СПР (протокол общего собрания членов Псковского отделения СПР от 31.05.2025 года», - говорится в выписке из протокола об исключении Геннадия Моисеенко из Союза писателей России.

Ряды членов Союза он покинул с 27 июня.

Напомним, Геннадия Моисеенко оштрафовали по статье о публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Установлено, что в декабре 2024 года, находясь на краеведческой конференции, которая проходила в зале великолукской библиотеки, он публично утверждал о принадлежности территории Российской Федерации – Республики Крым – иному государству.

Штраф составил 30 000 рублей.

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Геннадий Моисеенко родился в городе Великие Луки в 1959 году. Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Работал электрослесарем, инженером, был безработным. Печатается с 1994 года. Автор книг: «Под цвет обоев», 1995; «История в пурпурных тонах», 1995; «В тихом омуте» 1997; «Венера Грэйтбоузская» 1997; «В тени», 1998.