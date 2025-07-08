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Великолукского пенсионера оштрафовали за высказывания об отчуждении Крыма

Великолукского пенсионера оштрафовали за высказывания об отчуждении Крыма (часть 1 статьи 20.3.2 КоАП РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Прокуратура города Великие Луки на основании поступившей из УФСБ России по Псковской области информации в отношении великолучанина провела проверку по факту публичных призывов к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

В декабре 2024 года пенсионер, член Союза писателей России, находясь на краеведческой конференции, которая проходила в зале великолукской библиотеки, в присутствии участников данной конференции публично утверждал о принадлежности территории Российской Федерации – Республики Крым – иному государству.

Данное высказывание, по мнению прокурора, является публичным побуждением к отчуждению части территории Российский Федерации, то есть к нарушению ее территориальной целостности.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, в том числе заключение лингвистического исследования, суд признал великолучанина виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.