Культура

Второй день фестиваля «Словенское поле 2025» пройдет в Изборске

Второй день фестиваля исторической поэзии «Словенское поле 2025» пройдет в Изборске 2 августа.

Фото: Псковское региональное отделение Союза писателей России

Мероприятие приурочено к важной исторической дате — 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы подготовили богатую программу, включая разнообразные экскурсии, литературные вечера и поэтические чтения. Особое внимание уделят творчеству молодого поколения: в рамках фестиваля пройдёт открытый поэтический конкурс «Словенские ключи», рассчитанный на начинающих авторов в возрасте до 35 лет.

Кроме того, гости смогут лично познакомиться с представителями всероссийского фестиваля молодых поэтов «Мцыри», который традиционно проходит осенью в Москве, на базе Литературного института имени Максима Горького. Среди гостей ожидается директор фестиваля Александр Чистяков, известный поэт и деятель культуры.