Культура

В Пскове отремонтировали фасады Анастасиевской часовни

На этой неделе завершен косметический ремонт часовни Святой Анастасии, расположенной у Ольгинского моста. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике, ООО «Вера и Надежда» проявило инициативу и безвозмездно провело работы по обновлению фасадов ценного архитектурного памятника, созданного талантливым архитектором Алексеем Щусевым и расписанным по эскизам Николая Рериха.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

В рамках соглашения проведена очистка фасадов от плесени и зелени, обновлена штукатурка в местах сколов, покрашены двери, стены и ставни. Работы были завершены 5 августа, в день, когда был заложен первый камень часовни в 1911 году.

Псковский музей-заповедник благодарит ООО «Вера и Надежда» за совершение благородного дела, крайне важного для каждого псковича: «Сохранение памятников архитектуры – дело многотрудное, требующее внимательности и ответственности. Однако именно историческая архитектура делает Псков уникальным городом со своей идентичностью».

Напомним, первое упоминание часовни святой Анастасии на левом берегу реки Великой относится к 1710 году и связано с моровым поветрием, пришедшим из Прибалтики. Сохранившаяся постройка относится к 1911 году. Проект разработал известный архитектор Алексей Щусев. Маленькая часовня построена в традициях древней псковской архитектуры, расписана в 1913 году по эскизам знаменитого художника Николая Рериха. Живопись выполнил художник-реставратор Григорий Чириков.

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Часовню планируется перенести на 28 метров южнее.