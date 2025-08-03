Культура

Завершён приём заявок от желающих выступить на августовских Пушкинских чтениях в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 8 августа, завершили приём заявок от исследователей, желающих участвовать в Михайловских Пушкинских чтениях нынешнего года в качестве докладчиков, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении.

Е. Акименкова. Пушкин на озере Маленец (2010). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказала координатор конференции, научный сотрудник Пушкинского заповедника Екатерина Фёдорова, на этот час в музей поступило 17 предложений от работников музеев и научных институтов, преподавателей высшей школы, других специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Московской, Ленинградской, Тверской, Липецкой и Псковской областей. Некоторые из потенциальных участников чтений-2025 не впервые будут выступать в «Михайловском», для других это новая трибуна, отметили в музее.

Особое внимание исследователей, пожелавших участвовать в традиционных чтениях, ожидаемо обращено на драму Пушкина «Борис Годунов», со времени создания которой в этом году исполняется 200 лет. Материалы по своим исследованиям этого произведения предложили к обсуждению сразу три потенциальных докладчика. При этом «Комедию о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве», писанную «…Алексашкою Пушкиным в лето 7333 на городище Ворониче» предлагают рассмотреть с точки зрения её нравственного и религиозного содержания (Михаил Гладилин, Государственный историко-литературный музей–заповедник А.С. Пушкина в Вязёмах и Захарово Московской области), а также в музейном («Экспозиция «Достиг я высшей власти». Борис Годунов как исторический и литературный персонаж», Владимир Сизов, тот же музей) и даже в театральном прочтении («Комедия о трагедии»: «Борис Годунов» в театре «Мастерская Петра Фоменко», Мария Дорожкина, Госуниверситет просвещения, Московская область). Центральными фигурами предложенных на чтения докладов и сообщений наряду с Пушкиным являются Марина Цветаева и Фазиль Искандер, бабушка поэта Мария Алексеевна Ганнибал и один из цензоров Пушкина Василий Семёнов.

Традиционные чтения в августе — центральное научное событие года в Пушкинском заповеднике. В «Михайловском» напомнили, что их история насчитывает почти семь десятилетий. Конференция этого лета, как уже сообщалось, приурочена к 201-й годовщине приезда поэта в Михайловское, где за «…два года незаметных» Пушкин создал более ста произведений. В свете этого, в качестве своего рода заголовка к предстоящей конференции в музее взяли три стиха из написанного здесь же, в псковском имении, и при жизни не публиковавшегося стихотворения Пушкина «Всё в жертву памяти твоей…» (1825): «...И голос лиры вдохновенной... / И славы блеск, и мрак изгнанья, / И светлых мыслей красота...».

В «Михайловском» уточнили, что заседания чтений пройдут в заповедном Научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) 21 и 22 августа. Посетить их без предварительной регистрации, свободно могут все желающие.