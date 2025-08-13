Праздник фонтанов состоится в Великих Луках с 19 по 22 августа

С 19 по 22 августа в Великих Луках состоится праздник фонтанов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.
Программа мероприятия:
19 августа (вторник)
- 19:00-20:00 Концертно-игровая программа «Мелодии фонтанов». Фонтан «Дружба» в сквере на улице Вокзальной
20 августа (среда)
- 18:00-19:00 Праздничная программа «Вдохновение». Фонтан «Колос» на площади Ленина
- 18:00-19:00 Интерактивно-концертная площадка «Дружный город». Фонтан «Венок славы» на площади Калинина
21 августа (четверг)
- 19:00-20:00 Творческая площадка «Встреча у фонтана». Фонтан «Каменный цветок» на площади Рокоссовского
22 августа (пятница)
- 18:00-19:00 Концерт «О чем поют фонтаны». Фонтан «Три поколения» на площади Матросова.
Напомним, Великие Луки стали одним из первых советских городов, где были установлены светомузыкальные рукотворные гейзеры.