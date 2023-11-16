Общество

В воде и свете

С появлением инновационного мультимедийного сооружения в сквере на Четырех углах Псков мог бы побороться за звание столицы цветных фонтанов. Однако этот статус уже давно присвоен промышленному центру региона. Именно Великие Луки стали одним из первых советских городов, где были установлены светомузыкальные рукотворные гейзеры.

Какие из них сохранились до наших времён, как поддерживают их работоспособность и внешний вид, и какими ещё достопримечательностями гордится город на Ловати, читайте в нашем материале.

Фонтан «Факел»

Наследие мастера

В открытых источниках имеется информация о 14 великолукских фонтанах, часть из которых в настоящее время утрачены. Первый цветной гейзер появился в 1949 году, когда город только возрождался из руин. «Колос» по-прежнему функционирует наряду с некоторыми другими оригинальными сооружениями послевоенного времени, не имевшими на тот момент аналогов во всём Советском Союзе.

Новаторская идея пришла в голову сотруднику местной электростанции, уроженцу Новоржева Александру Логинову, которому в 1966 году присвоили звание Почетного гражданина Великих Лук. Изобретатель продумал систему освещения фонтана и перемены цветов при помощи реостата, шаговый переключатель, станцию управления, а также многие другие приспособления и технические решения. К примеру, лампочки подсветки были прикрыты цветными стёклами от железнодорожных светофоров.

Фонтан «Колос» сегодня

Сегодняшняя конструкция несколько отличается от первоначальной. По данным портала «Лукиград», в начале 1970-х годов «Колос» реконструировали. По одной из версий, на его место перенесли фонтан с площади Александра Матросова, где тогда проводилась перепланировка. Сохранились снимки, на которых видно, что предшественник «Трёх поколений» по форме очень напоминает современный «Колос».

Современный фонтан на площади Александра Матросова также появился благодаря Логинову. Автор изрядно потрудился над проектом: три зубчатых колеса разной высоты и диаметра, размещённые в большой прямоугольной чаше, символизируют преемственность поколений. На рубеже веков фонтан «Три поколения» долгое время не работал, но сейчас восстановлен и стабильно запускается каждое лето.

«Три поколения». Фото с сайта «Лукиград». Снимок А. Шарикова

А фонтан в сквере на площади Ленина никогда не прекращал свою работу, как и «Каменный цветок», созданный тем же мастером. Гейзер на площади Рокоссовского торжественно открыли 23 августа 1960 года. Он состоял из нескольких чаш, напоминающих цветы, из которых поднимались вверх обильные водные струи. Действо сопровождалось разноцветной подсветкой.

«Каменный цветок» сегодня

В 1974 году заработал четвертый, уже светомузыкальный фонтан «Факел». Мелодия менялась в такт подсветке и игре струй. Однако в конце 1980-х музыку отключили по просьбам жителей близлежащих домов. Сооружением можно полюбоваться в сквере напротив ныне не функционирующего кинотеатра «Родина».

Последней работой Александра Логинова, который прошел путь от обычного электромонтера до директора Великолукской электростанции, стал фонтан на площади Калинина. Необычная конструкция с огромным футуристическим кольцом и несколькими малыми снопами струй по периметру появилась в начале 1980-х годов и с тех пор не прекращала работу. Официального названия до сих пор не придумали.

Утраченное прошлое

В некоторых источниках встречается упоминание шестого фонтана, который, якобы, тоже создал тот же автор. Речь о конструкции перед административным зданием льнокомбината. По другим сведениям, это сооружение построено силами предприятия. В настоящее время фонтан не действует.

Фото с сайта «Лукиград»

Предполагают причастность известного мастера и к созданию фонтана на территории Великолукского локомотиворемонтного завода. Гейзер был цветным, в настоящее время и он утрачен.

Не сохранился фонтан, построенный ещё в довоенное время на улице Ботвина, восточнее современного Центра эстетического воспитания. Во второй половине XX века там размещалась станция юных натуралистов. На одном из снимков начала 1950-х годов виднеется водяная конструкция, время появления которой, как и исчезновения, неизвестно.

Снимок начала 1950-х годов из архива В. В. Орлова. Фото с сайта «Лукиград»

Частично сохранилось сооружение в сквере между улицей Пушкина и Богдановским переулком. Авторство тоже порой приписывают Логинову. Фонтан был установлен напротив проходной великолукской электростанции, его пуск запечатлели в киножурнале «Наш край» №43 за 1972 год. В настоящее время используется в качестве клумбы.

Аналогичная судьба постигла фонтан у ДК имени Ленина. Дата его установки неизвестна. По некоторым данным, он был цветным и даже планировался как второй в городе светомузыкальный. Возможно, и к его проектированию имел отношение известный «кудесник света» — подтверждений этой версии нет. Этот гейзер вышел из строя предположительно в 1990-х годах.

Не сохранился и питьевой фонтан неизвестного автора, располагавшийся в 1980-е годы в сквере у Дома творчества имени А. М. Матросова. По данным специалистов, он представлял собой три различавшихся по высоте небольших чаши, из каждой била небольшая струя воды. Народное название этого места — «Учкудук».

Утрачен фонтан на площадке ресторана «Баязет» на набережной. Примечательно, что это современная конструкция, которая была установлена в 2009 году.

Остатки фонтана

А фонтан в сквере на улице Вокзальной, появившийся в 2012 году в рамках благоустройства сквера, продолжает функционировать.

Сохранить статус

В наши дни руководство Великих Лук старается всеми силами сохранить статус города цветных фонтанов. Сохранившиеся с советских времён сооружения поддерживают в рабочем состоянии. В преддверии летнего периода их приводит в порядок великолукское предприятие «Зеленхоз», работающее по муниципальному контракту. После зимы специалисты проверяют состояние насосного оборудования, состояние чаш и сохранность архитектурных конструкций. Дополнительно проводится влажная уборка и очистка от мусора. В рамках подготовки к празднованию Дня города рабочие также промывают чаши, обновляют краску и тестируют систему.

Летом фонтаны обычно работают по графику. В текущем году водяные струи можно было наблюдать по рабочим и выходным дням с полудня до 11 часов вечера, в праздники конструкции запускали пораньше, с 10:00. Наиболее живописные виды можно было наблюдать в вечернее время, когда вода переливалась разными красками.

Фото из архива ПЛН

Цветные сооружения стали неизменным украшением города и его визитной карточкой, в честь чего ежегодно устраивают «Праздник фонтанов». В начале лета жители и гости города могут побывать на многочисленных выставках, посмотреть выступления великолукских артистов, поучаствовать в викторинах и конкурсах, приуроченных к запуску фонтанов.

В сентябрьском видеообращении руководитель муниципалитета Николай Козловский анонсировал ремонт цветных конструкций, многие из которых пришли в негодность.

«Да, действительно в этом сезоне количество поломок увеличилось. Силами управления жилищно-коммунального хозяйства был заключен контракт на обследование всей сети фонтанов города Великие Луки. Несколько дней у нас в городе работала подрядная организация из Калининграда», - рассказал глава города.

Специалисты составили дефектную ведомость, определили план работ по восстановлению работоспособности великолукских фонтанов. Первым преобразится «Каменный цветок», затем «Три поколения» на площади Матросова. В настоящее время с целью определения объемов финансирования выполняется формирование видов и объемов работ, уточнили в администрации города Великие Луки.

Кроме того, в 2024 году обновят фонтан в сквере на улице Гражданской, 7А (напротив магазина «Апельсин»), где запланировано благоустройство в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Туристический потенциал

Южная столица Псковской области известна и другими объектами. «Орденоносный город воинской славы Великие Луки, безусловно, в первую очередь гордится своей военной историей. Многочисленные памятники воинской славы на территории города являются убедительным доказательством отношения его жителей к своим защитникам и героям-землякам во все времена: Братское кладбище воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 годах, бюст К. К. Рокоссовского, памятник работы Е. В. Вучетича на могиле Героя Советского Союза Матросова Александра Матвеевича, Аллея Героев воинской славы, Аллея Памяти воинов – десантников, Вечный Огонь и многие другие», - рассказал глава администрации города Андрей Беляев.

В Великих Луках лагеря военнопленных были на месте Летнего сада и в Рябиках. Памятная табличка

Всего территории муниципалитета более 40 объектов исторического значения, 7 из которых - объекты культурного наследия федерального значения. Здесь расположена знаменитая земляная крепость, построенная по приказу Петра Первого в 1704-1708 годах, которая является объектом культурного наследия федерального значения и претендует на вхождение в федеральный маршрут «Серебряное ожерелье» в направлении «Петровские города». Единственный в своем роде Дом-музей выдающегося математика Ивана Виноградова, 99 процентов фондов которого составляют подлинные документы и мемориальные вещи, также рекомендован в федеральный брендовый маршрут.

Город Великие Луки отличается довольно развитой сетью музеев. По официальным данным, в прошлом году в муниципальном и ведомственных музеях побывали свыше 22 тысяч человек. Всего за 2022-й год город посетили не менее 28 тысяч туристов. По данным на 1 ноября, в текущем году местные отели и гостиницы приняли более 39 тысяч путешественников, музеи встретили свыше 13 тысяч гостей.

Неплохими темпами преображаются общественные пространства города. К примеру, по проекту «Формирование комфортной городской среды» привели в порядок Пушкинский сквер и территории на пересечении проспекта Ленина и улицы Ставского. В первом теперь можно увидеть фигуры по мотивам сказок А.С. Пушкина и получить доступ к полным версиям произведений благодаря QR-кодам, размещённым на специальных табличках.

В следующем году будет благоустроена северная часть острова Дятлинка, где появится «тропа здоровья». Масштабной реконструкции ждёт набережная реки Ловати в рамках создания туристско-рекреационного кластера «Духовные истоки».

Уже сейчас популярным местом досуга местных жителей и туристов является полностью преобразованный городской парк культуры и отдыха «Луки Парк» с аттракционами, лодочной станцией, самым большим в области колесом обозрения и уникальным «Дино-парком».

А 16 ноября в Великих Луках торжественно включили отреставрированные советские фонари на улице Пионерской, 7 — ещё одна локация в копилку любителей фотосессий.

«С каждым годом крупный промышленный и культурно-образовательный центр Псковской области город Великие Луки становится привлекательнее для туристов», - констатировал Андрей Беляев.

Неизменным спросом пользуется событийный календарь, одно из главных мероприятий в котором - Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках. В следующем году она отпразднует 28-летие.

С нетерпением ждут великолучане главного праздника года, ведь этой зимой в городеновую искусственную ёлку. Новогоднюю 22-метровую уличную инсталляцию с золотыми и серебряными шарами помог приобрести регион.

Псковская область богата достопримечательностями, о которых порой не знают даже сами жители. Многие туристы ограничиваются посещением локаций, которые на слуху и расположены вблизи областного центра. Но побывав в южной части региона один раз, хочется приезжать снова и снова, ведь там есть масса интересных объектов с богатой историей.

Ульяна Лаблюк