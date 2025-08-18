Псковcкая обл.
Культура

Спасы в Пскове: по пути истории к самым корням

18.08.2025 14:47|ПсковКомментариев: 0

Традиционное празднование начала Медового, Яблочного и Орехового (Хлебного) Спасов состоялось во Дворе Постникова в Пскове 17 августа. Гости музейного комплекса стали участниками настоящих народных гуляний: были и частушки, и казачьи песни, и танцы с посетителями, и экскурсии, и мастер-классы, и уличные игры, и разные угощения. Подробнее о том, как псковичи и гости города отметили яркое событие августа, – в репортаже Псковской Ленты Новостей.

 

На нашей улице – праздник!

Об этом без прикрас могли объявить обитатели улицы Олега Кошевого. Только завернув с Леона Поземского, случайные и неслучайные прохожие слышали знакомые русской душе народные песни, частушки, а подойдя ближе к музею, гости могли попасть на настоящий праздник. Так, Двор Постникова стал местом притяжения ценителей вековых русских традицией, обычаев и искусства в фокусе Псковской земли. Поводом гуляний был традиционный для музея праздник, приуроченный к началу сразу трех Спасов – Медового, Яблочного и Орехового (Хлебного).

На входе гостей Двора Постникова встречали угощением да советом. Каждый мог взять наливное яблочко, а лучше не одно, и сверток с выдержкой из «Домостроя» – традиционно, актуально и по-русски. Корреспондент ПЛН получила жизненный совет, попавший прямо «в десятку». Смущенная таким совпадением, она даже уточнила, не предсказание ли написано на бумажке, но сотрудники музея с улыбкой открестились от такого. Ну, совет так совет – будем пользоваться.

 

Долго в смятении находиться не пришлось. На сцену вышел ансамбль «Уграда», который погрузил посетителей в душевную атмосферу псковской ярмарки. И стар, и млад звонко заполняли культурными кодами все пространство Двора Постникова. Гости подпевали простым мотивам и завороженно хлопали в ладоши. Дети же, известные своей умилительной непосредственностью, оставили все игры, которые подготовили для них музейные сотрудники, и пустились в пляс прямо у сцены.

По пути истории к самым корням

Продолжением программы стали сборные экскурсии по объектам музейного комплекса. Первой участники праздника посетили выставку «Военная графика в годы Великой Отечественной войны». О произведениях 30 советских художников тех лет рассказал научный сотрудник музея Степан Степанников. За короткие, но насыщенные 20 минут экскурсовод провел гостей по тяжелому пути истории войны: от картин с почти полностью уничтоженным захватчиками Псковом к изображению квартиры в блокадном Ленинграде, от портретов партизан, солдат и их будней к плакатам о Победе.

«Обратим внимание на работы Ольги Аршакуни. Художница писала оккупированный Псков и здесь же Псков только что освобожденный. Здесь все мрачно, безжизненно, но это и понятно – в городе осталось в живых порядка 143 человек», – подчеркнул Степан Степанников.

Валентин Курдов, Яков Зеленый, Александр Харшак, Александр Блинков, Корнелий Орлов – на картинах этих и других художников выставки можно было увидеть не только лицо истории, но и портрет самого творца, его личное отношение к войне через графику.

 

Следующей точкой исторического путешествия к корням стала экспозиция «Зеркало псковской печи». Научный сотрудник музея-заповедника Виктория Петрова ознакомила посетителей с изразцовым искусством Псковского края. Оказалось, псковичи были еще теми печными модниками и новаторами. В их домах была и трендовая по тем временам плитка, и уникальные модернистские печи, и печной узор с псковским Барсиком, и даже загадочный изразец с изображением английской королевы Елизаветы I.

«На псковских изразцах любили изображать зверей. Мы можем увидеть льва, куницу, петуха и, конечно, Барсика. Хотя это вовсе не барс, а рысь», – отметила экскурсовод Виктория Петрова.

Гости увидели печи XV–XVII веков не только снаружи, но и изнутри. Зайти в одну из них смогли посетители от мала до велика: всех возрастов и любого роста. Запоминающийся интерактив. Да не последний.

Настало время мастер-класса по созданию игрушки-стригушки. Каким бы детским не казалось название, мероприятие было интересным и для взрослых. Особенно мастер-классом заинтересовались те, кто спросил, что это за стригушку им предлагают смастерить. Оказалось, это не просто игрушка для ребенка, а оберег. В народе он носил название «Неразлучники». К счастью, приворот им не сделать. Считается, что такие куколки помогают сохранять и укреплять кровные, брачные, любовные или просто дружеские узы.

 

Потому те, кто подходил к делу со знанием в сердце, особенно усердно плели игрушки из состриженных нитей для себя и любимых, родных. Словно традиции прошлого помогают плести светлое будущее людям из настоящего. Удалось путешествие к корням, получается?

Любо, братцы, жить!

Празднование трех Спасов завершилось душевным выступлением ансамбля казачьей песни «Златница». Звучала трогающая сердце музыка, под которую пела даже молодежь. Яркое действо сопровождалось традиционными танцами в народных костюмах и с саблями под песни «Любо, братцы, любо», «Ой, то не вечер», «У вишневом у саду» и другие известные композиции.

Прикоснуться к казачьей культуре смогли и гости музея. Артисты закружили всех в большой хоровод, а после пригласили на танец в парах. Подхватили в круговорот плясок и корреспондента ПЛН. Было весело и по-русски душевно!

С прощальным словом к воодушевленным праздником гостям, которые не хотели расходиться, обратилась режиссер массовых мероприятий Псковского музея-заповедника Ольга Гущина. Она поблагодарила всех, кто встретил Спасы вместе с музеем, и отметила, что праздник напоминает нам о значимости такого простого, но важного слова «спасибо». Ведь Спас именно об этом: о спасении от невзгод и искренней благодарности за все, что имеем.

Анна Козырева

Теги: #псковский музей заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
