Побывать на «Уроках французского» настоятельно советуют всем в Пушкинском заповеднике

Заранее запланировать поездку на литературно-музыкальный спектакль «Три красных яблока, или Уроки французского» по повести Валентина Распутина советуют псковичам и гостям региона в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Семён Гейченко и три красных яблока на рисунке Энгеля Насибулина из фондов «Михайловского»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, этот спектакль будет дан 29 августа в рамках музейного праздника «Три Спаса», подготовка к которому в Пушкинском заповеднике уже идёт полным ходом. Автор и исполнитель постановки — давний друг музея Анна Яковлева. Разворачивается спектакль в сопровождении барочных импровизаций Дениса Пенюгина (балалайка).

Повесть Валентина Распутина «Уроки французского» — один из самых ярких образцов прозы писателей-шестидесятников». Отсылающий к традиции Яблочного Спаса, финал этого глубоко автобиографического произведения, рассказывает Анна Яковлева, её особенно «задел за живое»: «…одиннадцатилетний мальчишка раскрывает посылку и там, среди трубочек серых, толстых макарон, находит три красных яблока. До этого он никогда не видел яблок, но догадывается, что это — они. Я долго искала в скупом звучании распутинской прозы эти «три красных яблока». Хотелось дополнить звуком, может быть, музыкой — но какой? Ну да, русская музыка должна быть, но — какая? И инструмент — какой? Гармонь? Нет, это слишком ярко. Гусли? И ведь тоже нет. Слишком обожжена душа у этого мальчишки, у этого поколения, нет там ещё этой божественной гармонии гусельных струн, не «выбродило ещё» трудное военное горе. Ну да, балалайка…». То, что известный актёр и музыкант, вдохновитель и организатор детско-юношеского фестиваля инструментальной барочной музыки «Перекличка птиц» Денис Пенюгин откликнулся на идею совместить русскую деревенскую прозу и барочные импровизации на балалайке, актриса считает просто чудом.

Спектакль Анны Яковлевой и Дениса Пенюгина «Три красных яблока, или Уроки французского» по повести Валентина Распутина 29 августа будет дан в Доме мельника в «Музее-мельнице в деревне Бугрово»; начнут его в 16.00.

В музее напомнили, что актриса «Петербург-концерта», мастер художественного слова Анна Яковлева не впервые будет выступать в Пушкинском заповеднике. Она — активный участник проекта «Летние вечера в русской усадьбе», который пользуется большой популярностью у гостей Святогорья, и других музейных проектах.

В «Михайловском» также анонсировали другие события большой праздничной программы 29 августа. Помимо спектакля «Три красных яблока, или Уроки французского» она будет включать в себя интерактивное фольклорное действо, участники которого узнают много нового для себя о традициях трёх русских Спасов — Медового (отмечается 14 августа), Яблочного (19 августа) и Орехового (29 августа), а также музейное занятие «Прялá и ткала, весь дом одевала».