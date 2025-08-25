Фестиваль «Стихирник» пройдет в третий раз в Пскове в конце августа

III поэтический фестиваль «Стихирник» состоится 30 августа в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
Изображение: Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина / «ВКонтакте»
«Друзья! Готовы к главному поэтическому событию лета? Мы - да! И мы вас приглашаем разделить с нами эту радость», – обратились к псковичам организаторы.
В рамках фестиваля планируется открытие выставки коллажного искусства на тему поэзии и словесности, премьерный предпоказ документального фильма о современной псковской поэзии, лекторий на тему продвижения для авторов, а также чтение стихотворений в исполнении:
Мероприятие состоится по адресу: Октябрьский проспект, дом 7а. Начало в 15:00. Поэтические чтения стартуют с 17.00.