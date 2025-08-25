Культура

Дети из Пушкиногорской санаторной школы-интерната начали учебный год в «Михайловском»

Вчера, 1 сентября, в День знаний, ученики начальных классов Пушкиногорской санаторной школы-интерната побывали в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Об этом сообщает детский интернет-клуб «УчиКот, или Академия Лукоморья», созданный сотрудниками музея-заповедника.

Смотрите также В «Михайловском» открыли Академию Лукоморья

От имени главного персонажа и ведущего странички кота Мурлыки музейщики рассказали, что для школьников организовали специальную программу в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника. Ребята играли в русские народные игры, отгадывали загадки, отвечали на вопросы сказочной викторины, знакомились с выставками. «Но больше всего моим новым друзьям понравились музыкальные интерактивные экспонаты — Медведь, Кот Учёный, избушка с Бабой Ягой и Золотой Петушок!» — рассказал Мурлыка. В музее уточнили, что провела праздник для малышей Татьяна Тимошина, методист и педагог, руководитель отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности «Михайловского».

Фото со страницы детского клуба «УчиКот, или Академия Лукоморья» в социальной сети

Напомним, что Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» активно работает с детской аудиторией. Здесь разработаны многочисленные экскурсии, занятия и игровые программы для дошкольников и школьников. Кроме того, большой популярностью у жителей региона пользуются детские объединения при музее: Студия эстетического развития детей (организована в 2017 году) и театральная студия «Лукоморье» (2023). Эти объединения музей создаёт в стремлении хотя бы частично компенсировать утраченный советский опыт кружковых занятий с детьми.