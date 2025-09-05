Культура

Замдиректора «Михайловского»: Проект к 200-летию драмы Пушкина вызывает у юных посетителей гордость за русское искусство

Выставка «“Борис Годунов“. Герои. Версии. Шедевры» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» включена в федеральный проект «Пушкинская карта», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Напомним, что эта действительно уникальная выставка — совместный проект Российского национального музея музыки и музея-заповедника «Михайловское». Выставка посвящена 200-летию со времени создания трагедии Пушкина и знакомит с её сценической, точнее — с оперной судьбой. В экспозиции представлены живописные и графические эскизы костюмов и декораций работы Мстислава Добужинского, Константина Коровина, Фёдора Федоровского; фотографии и картины, запечатлевшие Фёдора Шаляпина, чьё исполнение роли Годунова так и осталось непревзойдённым; детали сценического костюма певицы Надежды Обуховой — Марины Мнишек; редчайшие книжные и нотные издания, многое другое — более ста уникальных произведений искусства, мемориальных вещей и книжных памятников из фондов двух музеев

«Эта выставка — особая для музея, — подчеркнула заместитель директора Пушкинского заповедника по музейной, научной и экскурсионной работе Елена Михайлова. — Весь 2025 год очень важен для Пушкинского заповедника: он проходит под знаком пребывания Александра Сергеевича Пушкина здесь, в родовом имении, в так называемой северной, михайловской ссылке. И своё центральное произведение, своего «Бориса Годунова» — “Комедию o настоящей беде Московскому государству, o царе Борисе и о Гришке Отрепьеве“ Пушкин написал именно здесь, “…в лето 7333 на городище Ворониче“. Но непереоценимо важна эта выставка и для наших юных гостей, для подрастающего поколения: ведь при знакомстве с ней посетители неизменно проникаются гордостью за отечественное искусство».

В музее уточнили, что выставка «Борис Годунов». Герои. Версии. Шедевры», развёрнута в Научно-культурном центре «Михайловского» (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Планируется, что она будет работать здесь до 2 декабря.