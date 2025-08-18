Культура

В «Михайловское» прибыли экспонаты для уникального выставочного проекта «Борис Годунов». Герои. Версии. Шедевры»

В Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня 19 августа, прибыли экспонаты для уникальной выставки «Борис Годунов». Герои. Версии. Шедевры» — совместного проекта Российского национального музея музыки и Пушкинского заповедника, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском».

К истории создания «Бориса Годунова» музей-заповедник обращается постоянно. Ведь свою «Комедию o настоящей беде Московскому государству, o царе Борисе и о Гришке Отрепьеве» Пушкин написал именно здесь, «…в лето 7333 на городище Ворониче». Долгое время в музее работала большая фондовая экспозиция, повествующая об истории создания драмы. Год 200-летия «Бориса…» в музее-заповеднике начали с фондовой выставки иллюстраций к пьесе. Новый, совместный со столичным Музеем музыки, проект также посвящён юбилею произведения и знакомит с его сценической, в данном случае — оперной судьбой.

Фёдор Федоровский. «Схима в думе». Эскиз декорации к опере «Борис Годунов» в Большом театре (1952). Из фондов Музея музыки

«Сюжетной основой двух шедевров отечественной культуры — трагедии Александра Пушкина и оперы Модеста Мусоргского стали события периода царствования Бориса Годунова (1598–1605), одного из самых сложных и драматичных периодов русской истории, — напомнили в музее. — Путь к признанию обоих сочинений был долгим и трудным. Как одному, так и другому «Борису» довелось встретить и непонимание, и даже прямые запреты. Сегодня оба сочинения признаны высочайшими достижениями отечественного искусства, к тому же драма Пушкина, вдохновившая Мусоргского, сделала оперу актуальной на все времена».

Из Москвы на выставку в «Михайловское» прибыли уникальные материалы, среди которых — живописные и графические эскизы костюмов и декораций работы Мстислава Добужинского, Константина Коровина, Фёдора Федоровского, Николая Золотарёва, Сергея Николаева. Есть здесь фотографии и рисунки, запечатлевшие Фёдора Шаляпина — великого исполнителя главной партии в опере; детали сценического костюма певицы Надежды Обуховой — Марины Мнишек; дирижёрская палочка Николая Голованова, одного из создателей оперного спектакля «Борис Годунов» в Большом театре в 1948 году — спектакля, отмеченного исключительным сценическим долголетием.

Шаляпин в роли Годунова на картине Николая Харитонова. Репродукция на почтовой карточке 1916 года. Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Будут представлены в экспозиции старинные нотные и книжные издания из фондов двух музеев. В их числе — экземпляр первого издания пушкинского «Бориса Годунова», отпечатанный в Санкт-Петербурге в 1831 году, когда сама трагедия ещё не была разрешена к постановке на театральной сцене. Или утверждённое Наркомпросом РСФСР пособие для учащихся средней школы «А.С. Пушкин в портретах и иллюстрациях» — роскошное по меркам своего 1937 года, в тёмно-синем цельнокройном коленкоровом переплёте; а рядом с ним «Борис Годунов» из «Народной библиотеки» — скромная, маленькая (18 × 13,5 см) книжица 1919 года издания.

В эти часы в «Михайловском» распаковывают драгоценные экспонаты, а во второй половине дня планируют начать монтаж экспозиции. Торжественное открытие выставки намечено на 21 августа.