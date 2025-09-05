Псковcкая обл.
Псковский музей принял участие в Х фестивале «Онфим собирает друзей»

09.09.2025 12:51|ПсковКомментариев: 0

Члены Молодежного совета Псковского музея-заповедника приняли участие в Х Всероссийском фестивале детских музейных программ «Онфим собирает друзей», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Мероприятие прошло 5-7 сентября в Великом Новгороде в историческом комплексе Новгородского кремля и объединило более 30 музеев страны.

 

Сотрудники Псковского музея представили интерактивную программу «Потягнем за Отечество!». «Гости нашей площадки с удовольствием приняли участие в стратегических играх, посвященных героической обороне Пскова времен Ливонской войны и крупнейшему сражению Отечественной войны – Бородинской битве», - поделились в музее.

Источник: Псковская Лента Новостей
