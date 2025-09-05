Псковский музей принял участие в Х фестивале «Онфим собирает друзей»

Члены Молодежного совета Псковского музея-заповедника приняли участие в Х Всероссийском фестивале детских музейных программ «Онфим собирает друзей», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Мероприятие прошло 5-7 сентября в Великом Новгороде в историческом комплексе Новгородского кремля и объединило более 30 музеев страны.
Сотрудники Псковского музея представили интерактивную программу «Потягнем за Отечество!». «Гости нашей площадки с удовольствием приняли участие в стратегических играх, посвященных героической обороне Пскова времен Ливонской войны и крупнейшему сражению Отечественной войны – Бородинской битве», - поделились в музее.