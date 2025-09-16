Культура

Школьники гимназии №29 посетили музей в день памяти погибших псковских воинов

18 сентября отмечается День памяти псковичей, погибших при защите Отечества. В этот день старшеклассники гимназии №29 города Пскова посетили экспозицию «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» в Псковском музее-заповеднике, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Школьники погружались в атмосферу сороковых годов, участвуя в беседе с психологом Ольгой Гущиной и заведующим сектором новейшей истории научно-экспозиционной службы музея Ильей Казанцевым.

День памяти был учрежден по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в 2023 году и стал важной памятной датой, отмечаемой с 2024 года. Илья Казанцев напомнил, что этот день посвящен всем псковичам, которые погибли, защищая Родину в разные исторические периоды.

В рамках кинолектория под названием «Они навечно нам пример» показали уникальные фрагменты из фильмов «Блокада», «Ленинградская симфония» и «Блокадный Ленинград». Эти материалы стали «замочной скважиной в прошлое», позволяя узнать о планах Гитлера, немецкой армии, роли Псковской земли в боях, военных традициях и судьбах исторических личностей.

Ведущие призвали школьников к размышлениям о ценностях, выборе, внутренней борьбе и понятии героя, предлагая каждому найти ответы на вопросы: «Пример ли?», «Каково мое отношение?», «Я сегодня какой?», «Я бы смог?».