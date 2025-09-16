Общество

18 сентября отмечается День памяти псковичей, погибших при защите Отечества

18 сентября в Псковской области отмечается региональная памятная дата — День памяти псковичей, погибших при защите Отечества.

В муниципалитетах региона запланировано порядка 100 мероприятий, среди которых просветительские беседы, культурно-патриотические акции, выставки, встречи с участниками СВО, уроки мужества.

Утро 18 сентября начнется с заупокойной панихиды по погибшим при исполнении воинского долга и служебных обязанностей. В Пскове она начнется в храме Александра Невского в 10.00. Службы пройдут в храмах всех округов области. Также в муниципалитетах состоятся церемонии возложения цветов и гирлянд воинской славы к мемориалам, напоминающим о героизме псковичей, в разное время пожертвовавших жизнью ради будущего Отчизны, своего родного края.

В этот день в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова пройдет научная конференция «Форпост земли Русской».

Как заметили в правительстве Псковской области, важным событием празднования региональной памятной даты станет открытие масштабной выставки «Чужие и СВОи. Обличья и лица», посвященной событиям специальной военной операции. Выставка будет работать до 25 октября.

К памятной дате приурочено открытие ряда новых воинских мемориалов. Так, в Невельском муниципальном округе уже торжественно открыта стела Герою России Владиславу Макарову, который погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО.

В знак памяти о погибших земляках 18 сентября в Пскове состоятся премьеры фильмов о героях-участниках СВО Денисе Дементьеве и Игоре Суханове. Картины созданы в продолжение проекта «Славе не меркнуть, подвигу жить: Герои России в истории и современности» и приурочены к Году защитника Отечества. Показы пройдут с участием членов семей погибших военнослужащих, сослуживцев, участников специальной военной операции, молодежных и патриотических организаций.

В завершении дня в большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится масштабный концерт с участием одного из ведущих коллективов страны — 23-го военного оркестра Ленинградского военного округа.

Памятную дату отмечают 18 сентября – в день отражения в XVI веке (по старому стилю 8 сентября 1581 года) псковичами атаки войск польско-литовского государства в ходе Ливонской войны. Инициатива увековечения исторической памяти о подвиге и мужестве жителей Псковской области, проходивших службу как на территории региона, так и за его пределами, принадлежит губернатору Михаилу Ведерникову.

Напомним, 18 августа (28 августа по новому стилю) 1581 года первые литовские отряды подошли к реке Черехе. 26 августа (5 сентября по новому стилю) литовский король подошел к Пскову с огромным войском. С 1 сентября (11 сентября по новому стилю) армия Стефана Батория начала вести подготовку к штурму. 7 сентября (17 сентября по новому стилю) войска литовского короля начали бить по стене Окольного города - псковские укрепления были сильно повреждены. Стену между Покровской и Свинузской башнями проломили в нескольких местах, один из проломов был более ста метров. 8 сентября (18 сентября по новому стилю) войска Стефана Батория ворвались в город, были захвачены Покровская и Свинузская башни. Организованная воеводой Шуйским отчаянная контратака остановила продвижение противника. Из Троицкого собора к пролому принесли чудотворную икону Успения Пресвятой Богородицы Печерского монастыря и мощи благоверного князя Всеволода-Гавриила с другими святынями. Молебен у пролома произвел сильное впечатление. Защитники крепости бросились на врагов, отбили башни и проломы и далеко гнались за убегавшим противником, захватив пленных и оружие. Оборонявшиеся потеряли 863 человека убитыми и 1126 раненными. Противник потерял убитыми более 5000 человек, а ранеными - вдвое больше.

Мужество и стойкость жителей Пскова остановили под стенами своего города противника и разрушили планы Стефана Батория. Баторий пошел на заключение перемирия на 10 лет, которое и было подписано недалеко от Пскова в местечке Запольский Ям 6 января (16 января по новому стилю) 1582 года.

При конвертации дат со старого стиля на новый стиль учитывалось, что реформа Юлианского календаря произошла в 1582 году и разница между «старым» и «новым» стилями составляет 10 суток для XVI века.

Напомним, русский князь, боярин, воевода, псковский наместник и спаситель Пскова от нашествия войск Стефана Батория - Иван Шуйский. А еще талантливый военный и настоящий патриот, имя которого долгое время было забыто. Какой вклад внес воевода Шуйский в оборону Пскова 1581 года и почему средневековые правители Московской Руси не были благосклонны к защитнику города - в выпуске «Истфакта».