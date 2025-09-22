Культура

Псковский музей представил новгородскую икону XVI века на ее родине

23 сентября в экспозиции «Русская икона XI-XIX веков» Новгородского-музея-заповедника представили икону из собрания Псковского музея-заповедника «Святые князья Владимир, Борис и Глеб, с житием Бориса и Глеба», созданную в 1545 году и принадлежавшую церкви Бориса и Глеба в Плотниках в Новгороде, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии предоставлены пресс-службой Новгородского музея-заповедника

В рамках празднования 80-летия Великой Победы Псковский и Новгородский музеи-заповедники запустили межмузейный выставочный проект «Обретенные святыни. Новгород и Псков. Переплетение судеб».

Смотрите также Переплетение судеб: псковский и новгородский музеи обменяются иконами

Икона Святых Владимира, Бориса и Глеба входила в довоенное собрание новгородского музея. В период фашистской оккупации 1941-44 годах в числе других была вывезена немцами из новгородского в псковский музей, затем новгородские и псковские иконы и другие музейные предметы были перемещены в Ригу, а оттуда в Германию. В 1948 году в процессе послевоенного возврата перемещенных культурных ценностей эта икона ошибочно попала в Псковский музей. Раскрыта в институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина РАХ (Санкт-Петербург) в 2006 году Ф.Ю. Бобровым.

«Не могу не сказать о том, что потеря культурных ценностей и памятников в Великую Отечественную войну – это страшная катастрофа. Очень много было утрачено. Чудо и счастье, что среди многих памятников эти иконы после войны вернулись в Россию. И не страшно, что они немножко «поменяли дома». Они оказались в заботливых музейных руках. Ведь очень долго судьба иконы «Святые князья Владимир, Борис и Глеб» была не ясна, работа очень долго считалась потерянной. Только в начале 2000-х под верхними записями был открыт этот шедевр», – отметила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Икона представляет собой изображение трех князей в полный рост, окруженное более чем двадцатью клеймами с деяниями преподобных Бориса и Глеба. В период правления святого равноапостольного князя Владимира, образ которого расположен в центре, была крещена Русь (988 год), христианство утверждено государственной верой. Его сыновья Борис и Глеб приняли мученическую смерть от своего старшего брата Святополка, вследствие чего стали первыми русскими святыми, канонизированными Церковью в чине страстотерпцев – терпящих страдания со стороны ближних.

Выставка будет работать по 20 мая 2026 года.

Теперь в рамках проекта 26 сентября в экспозиции Псковского музея-заповедника будет представлена икона из собрания Новгородского музея-заповедника «Деисус с предстоящими святыми Варварой и Параскевой Пятницей». Икона датируется началом XV века и происходит из церкви святой великомученицы Варвары в Пскове.