Культура

Переплетение судеб: псковский и новгородский музеи обменяются иконами

В рамках празднования 80-летия Великой Победы Псковский и Новгородский музеи-заповедники представят межмузейный выставочный проект «Обретенные святыни. Новгород и Псков. Переплетение судеб». Главными героями выставок станут два шедевра древнерусской иконописи из собраний псковского и новгородского музеев, волею судеб оказавшиеся вне своих родных мест. Таким образом, псковская и новгородская иконы, хоть и временно, вернутся на свою малую родину и предстанут перед глазами псковичей и новгородцев, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском музее.

23 сентября в экспозиции Новгородского-музея-заповедника будет представлена икона из собрания Псковского музея-заповедника «Святые князья Владимир, Борис и Глеб, с житием Бориса и Глеба», созданная в 1545 году и принадлежавшая церкви Бориса и Глеба в Плотниках в Новгороде.

26 сентября в экспозиции Псковского музея-заповедника будет представлена икона из собрания Новгородского музея-заповедника «Деисус с предстоящими святыми Варварой и Параскевой Пятницей». Икона датируется началом XV века и происходит из церкви святой великомученицы Варвары в Пскове.

Такая «рокировка» случилась после Великой Отечественной войны. Не все памятники удалось своевременно вывезти с территорий, оккупированных немецко-фашистскими захватчиками. Древнерусские города и их художественное наследие погибали, многие культурные ценности были вывезены, а часть и вовсе оказалась утрачена. Только в 1948 году иконы из новгородского и псковского музеев вернулись из Германии. Но не на свои места.

Икона Святых Владимира, Бориса и Глеба входила в довоенное собрание новгородского музея. В период фашистской оккупации 1941-44 гг. в числе других была вывезена немцами из новгородского в псковский музей, затем новгородские и псковские иконы и другие музейные предметы были перемещены в Ригу, а оттуда в Германию. В 1948 году в процессе послевоенного возврата перемещенных культурных ценностей эта икона ошибочно попала в псковский музей. Раскрыта в институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина РАХ (СПб) в 2006 г. Ф.Ю. Бобровым.

Деисус с предстоящими святыми великомученицами Варварой и Параскевой входил в довоенное собрание псковского музея. Икона поступила в музей до 1935 года из церкви святой великомученицы Варвары «в Песках», при инвентаризации коллекции икона получила учетный номер «821» по книге поступлений псковского музея.

В период фашистской оккупации 1941-44 гг. псковский музей стал временной базой хранения значительной части культурных ценностей, захваченных немцами не только в Пскове и Псковской области, но и перемещенных из Новгорода, Тихвина, Гатчины и других пригородов Ленинграда.

В мае 1944 года псковские и новгородские иконы и другие музейные предметы, сосредоточенные в Поганкиных палатах и в иконном фонде псковского музея Успенской Пароменской церкви, немцы вывезли в Ригу. Уже там главная рабочая группа «Остланд» оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга осуществляла подготовку к вывозу и транспортировку культурных ценностей в Германию. Захваченные в Пскове и Новгороде музейные предметы были доставлены немцами в замок Кольмберг близ Ансбаха в Баварии (после капитуляции Германии эта территория вошла в американскую зону оккупации).

В Мюнхене американцами был создан сборный пункт перемещённых культурных ценностей, в хранилища которого поступали обнаруженные ими произведения искусства, захваченные фашистами в странах Европы и в СССР.

В течение нескольких лет после войны советские специалисты в сотрудничестве с американцами начали возвращать в СССР выкраденные фашистами музейные ценности.

В 1948 году псковские и новгородские иконы были из Германии доставлены в новгородский музей, и уже здесь осуществлялась работа по определению их принадлежности к псковскому или новгородскому собранию. Значительная часть псковских икон тогда же вернулась в псковский музей. В 1955 году работу продолжил известный реставратор и искусствовед, сотрудник Центральной художественной реставрационной мастерской Н. Н. Померанцев. Из выявленных им псковских икон наиболее выдающиеся были прямо из Новгорода направлены на реставрацию в ЦХРМ (ныне ВХНРЦ им. акад. И.Э. Грабаря).

Иконы поступили в мастерские по актам новгородского музея и, спустя годы, они в него же и были переданы после реставрации, а не вернулись в псковский музей, из которого были в 1944 году похищены оккупантами. К этим выдающимся памятникам древней живописи Пскова относится и икона «Деисус с предстоящими святыми великомученицами Варварой и Параскевой».

Деисус со святыми Варварой и Параскевой – самая поздняя из группы знаменитых «варваринских» икон. Классическая иконографическая схема деисуса, включающего изображения тронного Спаса Вседержителя, Богоматери и Иоанна Предтечи, дополнена образами святых Варвары и Параскевы, раннехристианских мучениц, церковное почитание которых на Руси зафиксировано в начале XIII, а широкое распространение получило в XIV-XV вв. Несмотря на снижение экспрессивности образов и более сдержанный колорит, здесь находят свое продолжение особенности живописного языка, сформировавшиеся в Пскове в XIV в. Образы имеют спокойные, почти статичные формы, но композиция полна внутренней динамики.