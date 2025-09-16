Псковcкая обл.
Культура

Переплетение судеб: псковский и новгородский музеи обменяются иконами

18.09.2025 14:07|ПсковКомментариев: 0

В рамках празднования 80-летия Великой Победы Псковский и Новгородский музеи-заповедники представят межмузейный выставочный проект «Обретенные святыни. Новгород и Псков. Переплетение судеб». Главными героями выставок станут два шедевра древнерусской иконописи из собраний псковского и новгородского музеев, волею судеб оказавшиеся вне своих родных мест. Таким образом, псковская и новгородская иконы, хоть и временно, вернутся на свою малую родину и предстанут перед глазами псковичей и новгородцев, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском музее. 

23 сентября в экспозиции Новгородского-музея-заповедника будет представлена икона из собрания Псковского музея-заповедника «Святые князья Владимир, Борис и Глеб, с житием Бориса и Глеба», созданная в 1545 году и принадлежавшая церкви Бориса и Глеба в Плотниках в Новгороде.

26 сентября в экспозиции Псковского музея-заповедника будет представлена икона из собрания Новгородского музея-заповедника «Деисус с предстоящими святыми Варварой и Параскевой Пятницей». Икона датируется началом XV века и происходит из церкви святой великомученицы Варвары в Пскове.

Такая «рокировка» случилась после Великой Отечественной войны. Не все памятники удалось своевременно вывезти с территорий, оккупированных немецко-фашистскими захватчиками. Древнерусские города и их художественное наследие погибали, многие культурные ценности были вывезены, а часть и вовсе оказалась утрачена. Только в 1948 году иконы из новгородского и псковского музеев вернулись из Германии. Но не на свои места.

Икона Святых Владимира, Бориса и Глеба входила в довоенное собрание новгородского музея. В период фашистской оккупации 1941-44 гг. в числе других была вывезена немцами из новгородского в псковский музей, затем новгородские и псковские иконы и другие музейные предметы были перемещены в Ригу, а оттуда в Германию. В 1948 году в процессе послевоенного возврата перемещенных культурных ценностей эта икона ошибочно попала в псковский музей. Раскрыта в институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина РАХ (СПб) в 2006 г. Ф.Ю. Бобровым.

Деисус с предстоящими святыми великомученицами Варварой и Параскевой входил в довоенное собрание псковского музея. Икона поступила в музей до 1935 года из церкви святой великомученицы Варвары «в Песках», при инвентаризации коллекции икона получила учетный номер «821» по книге поступлений псковского музея.

В период фашистской оккупации 1941-44 гг. псковский музей стал временной базой хранения значительной части культурных ценностей, захваченных немцами не только в Пскове и Псковской области, но и перемещенных из Новгорода, Тихвина, Гатчины и других пригородов Ленинграда.

В мае 1944 года псковские и новгородские иконы и другие музейные предметы, сосредоточенные в Поганкиных палатах и в иконном фонде псковского музея Успенской Пароменской церкви, немцы вывезли в Ригу. Уже там главная рабочая группа «Остланд» оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга осуществляла подготовку к вывозу и транспортировку культурных ценностей в Германию. Захваченные в Пскове и Новгороде музейные предметы были доставлены немцами в замок Кольмберг близ Ансбаха в Баварии (после капитуляции Германии эта территория вошла в американскую зону оккупации).

В Мюнхене американцами был создан сборный пункт перемещённых культурных ценностей, в хранилища которого поступали обнаруженные ими произведения искусства, захваченные фашистами в странах Европы и в СССР.

В течение нескольких лет после войны советские специалисты в сотрудничестве с американцами начали возвращать в СССР выкраденные фашистами музейные ценности.

В 1948 году псковские и новгородские иконы были из Германии доставлены в новгородский музей, и уже здесь осуществлялась работа по определению их принадлежности к псковскому или новгородскому собранию. Значительная часть псковских икон тогда же вернулась в псковский музей. В 1955 году работу продолжил известный реставратор и искусствовед, сотрудник Центральной художественной реставрационной мастерской Н. Н. Померанцев. Из выявленных им псковских икон наиболее выдающиеся были прямо из Новгорода направлены на реставрацию в ЦХРМ (ныне ВХНРЦ им. акад. И.Э. Грабаря).

Иконы поступили в мастерские по актам новгородского музея и, спустя годы, они в него же и были переданы после реставрации, а не вернулись в псковский музей, из которого были в 1944 году похищены оккупантами. К этим выдающимся памятникам древней живописи Пскова относится и икона «Деисус с предстоящими святыми великомученицами Варварой и Параскевой».

Деисус со святыми Варварой и Параскевой – самая поздняя из группы знаменитых «варваринских» икон. Классическая иконографическая схема деисуса, включающего изображения тронного Спаса Вседержителя, Богоматери и Иоанна Предтечи, дополнена образами святых Варвары и Параскевы, раннехристианских мучениц, церковное почитание которых на Руси зафиксировано в начале XIII, а широкое распространение получило в XIV-XV вв. Несмотря на снижение экспрессивности образов и более сдержанный колорит, здесь находят свое продолжение особенности живописного языка, сформировавшиеся в Пскове в XIV в. Образы имеют спокойные, почти статичные формы, но композиция полна внутренней динамики.

«Памятник демонстрирует важный этап на пути дальнейшего развития псковского средневекового искусства, является классическим примером псковской иконописи начала XV века, когда уже сложившаяся живописная традиция Пскова становится неотъемлемой частью искусства средневековой Руси. После ударов, нанесенных жестоким XX веком, предстоящий выставочный проект позволит заполнить один из образовавшихся и ощутимых пробелов в истории живописи древнего Пскова», - заключили в музее.
