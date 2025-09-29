Культура

Названы имена наставников псковского Литературного пространства молодых поэтов

Стали известны имена экспертов, которые будут оценивать работы участников Литературного пространства молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов. В состав жюри вошли профессионалы высокого уровня, чья деятельность связана с литературой, театром и изобразительным искусством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Оценивать работы в номинациях «Лучший поэт» и «Лучший писатель малого жанра» будут:

Светлана Размыслович, поэт, врио председателя Псковского регионального отделения Союза писателей России, лауреат Есенинской премии;

Артем Верле, поэт, лауреат премии «Московский счет», чьи стихи переводились на европейские языки;

Александр Питиримов, главный редактор одного из старейших литературных порталов России «Поэзия.ру».

В номинации «Лучший чтец» выступления участников оценят:

Людмила Масленникова, педагог по сценической речи Псковского драматического театра имени А. С. Пушкина, чьи ученики работают в театре и кино;

Ольга Гущина, режиссер-постановщик и педагог по актерскому мастерству;

Кирилл Радион, профессиональный телеведущий ГТРК «Псков» с двадцатилетним стажем.

Работы иллюстраторов рассмотрит комиссия в составе:

Наталья Яблочкина, член Союза художников России, заведующая художественным отделением ДШИ города Пскова;

Наталья Захарова, лауреат общероссийских конкурсов, преподаватель детской художественной школы;

Николай Денисьев, художник-иллюстратор, член Союза художников России.

«Мы гордимся, что нам удалось собрать такую сильную и разностороннюю команду экспертов. Для участников это уникальный шанс быть оцененными по-настоящему мастерами своего дела», – убеждена руководитель проекта «Литературное пространство...» Мария Каменская.

Прием работ от молодых творцов Пскова был продлен до 3 октября. В это же время в библиотеке имени Василева пройдет первая образовательная школа для участников-чтецов.

Подробная информация о номинациях и условиях участия доступна в официальной группе проекта.