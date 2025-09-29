Названы имена наставников псковского Литературного пространства молодых поэтов

Стали известны имена экспертов, которые будут оценивать работы участников Литературного пространства молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов. В состав жюри вошли профессионалы высокого уровня, чья деятельность связана с литературой, театром и изобразительным искусством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.
Фото: Псковский городской молодежный центр
Оценивать работы в номинациях «Лучший поэт» и «Лучший писатель малого жанра» будут:
В номинации «Лучший чтец» выступления участников оценят:
Работы иллюстраторов рассмотрит комиссия в составе:
«Мы гордимся, что нам удалось собрать такую сильную и разностороннюю команду экспертов. Для участников это уникальный шанс быть оцененными по-настоящему мастерами своего дела», – убеждена руководитель проекта «Литературное пространство...» Мария Каменская.
Прием работ от молодых творцов Пскова был продлен до 3 октября. В это же время в библиотеке имени Василева пройдет первая образовательная школа для участников-чтецов.
Подробная информация о номинациях и условиях участия доступна в официальной группе проекта.