Культура

Побывать на фестивале «Мой Пушкин» в «Михайловском» свободно смогут все желающие

Всероссийский очный этап творческого фестиваля «Мой Пушкин» уже в предстоящее воскресенье, 12 октября, торжественно откроют в Государственном музее-заповеднике «Михайловское», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

В музее уточнили, что церемония открытия фестиваля запланирована на 10.00 и пройдёт в большом театрально-концертном зале, расположенном в научно-культурном центре музея-заповедника (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). В этой церемонии примут участие музыканты — фольклорный ансамбль Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова под началом доцентов, кандидатов искусствоведения Галины Лобковой и Евгении Редьковой.

В тот же день, 12 октября, здесь же, в музейном НКЦ, начнутся и отдельные конкурсные просмотры: в номинации «Литературное творчество» (зал президиума) и «Исследовательская деятельность» (научная библиотека). Самые зрелищные показы запланированы на 13 октября. Это конкурсные работы в номинациях «Художественное слово», «Хореографическое творчество», «Вокал», «Театральное творчество» (Большой зал НКЦ). Полную программу фестиваля можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Вход на церемонию открытия и на все конкурсные просмотры фестиваля— свободный для всех желающих, подчеркнули в музее.

Ранее сообщалось, что региональный этап творческого фестиваля «Мой Пушкин» в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» в нынешнем году проходил в конце марта. Участие в нём приняли 40 индивидуальных исполнителей/исследователей и творческих коллективов.

Напомним также, что учредителем и исполнителем фестиваля является автономная некоммерческая организация — псковский центр образовательных и культурных инициатив «Параллели», традиционно работающий в партнёрстве с Государственным музеем-заповедником А.С. Пушкина «Михайловское».