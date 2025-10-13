Культура

Псковская поэтесса Диана Константинова выступит в финале «Филатов феста»

Финал одиннадцатого всероссийского открытого фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова «Филатов Фест» пройдет в Москве на Арбате, 35 14 октября в 19:00, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы фестиваля. В числе финалистов - псковская поэтесса Диана Константинова.

Фото: Диана Константинова

Диана Константинова сначала одержала победу в зрительском голосовании второго полуфинала фестиваля, а затем выиграла слепое голосование жюри среди победителей народного этапа. Это обеспечило поэтессе участие в финале, где она выступит на одной сцене с двенадцатью молодыми авторами со всей России.

Фестиваль «Филатов фест» проходит уже в одиннадцатый раз и собирает молодых поэтов из разных регионов страны. В этом году проект реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.