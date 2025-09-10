Культура

Псковичка Диана Константинова победила в народном голосовании фестиваля молодых поэтов

Псковская поэтесса Диана Константинова стала победительницей народного голосования второго полуфинала фестиваля молодых поэтов «Филатов фест», сообщается в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Видео: «Филатов фест»

«Во втором полуфинале по вашему зрительскому голосованию победила Диана Константинова», - говорится в сообщении.

У победителей народного голосования остаются шансы пройти в финал, если их не выбрало жюри. Среди подборок стихов 13-ти победителей зрительского голосования (10-ти очных туров (если победитель не прошёл в полуфинал по оценкам жюри) и 3-х полуфиналов (если победитель не прошёл в финал по оценкам жюри) будет проведено слепое голосование жюри.

В случае, если победители зрительского голосования прошли в следующий этап по решению жюри, в слепой отбор попадают авторы, занявшие следующие за ними в зрительском голосовании места.