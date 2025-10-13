Псковcкая обл.
Культура

Предметы Псковского музея станут частью экспозиции Музея Победы

14.10.2025 19:00|ПсковКомментариев: 0

Псковский музей-заповедник передал Музею Победы два уникальных предмета для формирования интерактивного комплекса «Реликвии Победы» масштабной экспозиции «Путь к Победе», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника. Это портсигар Харальда Рюютеля, сделанный из крыла сбитого немецкого самолета, и трофейный «Вальтер» генерала Андрея Стученко.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Портсигар Рюютеля Харальда Виллемовича сделали в 1942 году. Во время проведения Великолукской наступательной операции в районе Великих Лук и в самом городе развернулись тяжелые кровопролитные бои, в ходе которых враг понес тяжелые потери. Наши бойцы вывели из строя и уничтожили немало немецкой военной техники. Крыло одного из фашистских самолетов, сбитых под Великими Луками, было использовано фронтовыми умельцами для изготовления портсигара. Сегодня уже невозможно определить имя солдата, сделавшего столь нужный для многих фронтовиков предмет, но нам известно, что принадлежал портсигар связисту 8-го Эстонского национального стрелкового корпуса Харальду Виллемовичу Рюютелю. Можно предположить, что именно Харальд изготовил этот портсигар, а затем именно он и нанес на его алюминиевую крышку наименования различных населенных пунктов, предположительно, обозначивших этапы пройденного боевого пути. В нижней части портсигара была размещена надпись, которую с эстонского языка можно перевести так: «В поисках своего пути». Военные дороги привели рожденного в 1911 году в Таллинне Харальда Рюютеля на поля сражений Калининского, 2-го Прибалтийского и Ленинградского фронтов.

 

На боевом пути 8-го Эстонского национального стрелкового корпуса Великие Луки были особенной вехой. Ветеран корпуса приезжал сюда после окончания Великой Отечественной войны. 11 июня 1961 года Харальд Виллемович Рюютель лично передал памятный портсигар в музей.

На пистолете Walther PP нанесена гравировка: «Пистолет генерала Стученко А.Т., взятый в бою 30.07.1943 г. Номер пистолета 969877». 

Стученко Андрей Трофимович (1904-1972) – советский военачальник, генерал армии. Во главе 29-й гвардейской стрелковой дивизии участвовал в освобождении Ржева в ходе Ржевско-Вяземской операции в марте 1943 года, в Смоленской операции 1943 года (в которой дивизия Стученко успешным маневром освободила город Ельня), в Режицко-Двинской и Мадонской наступательных операциях в июле-августе 1944 года. С августа 1944 года и до конца войны командовал 19-м гвардейским стрелковым корпусом в составе 10-й гвардейской армии на 2-м Прибалтийском и Ленинградском фронтах. Корпус генерала Стученко участвовал в Прибалтийской стратегической операции на Рижском направлении, в окружении и блокаде Курляндской группировки врага.

За период войны Стученко был три раза упомянут в благодарственных приказах Верховного Главнокомандующего. 24 июня 1945 года был командиром сводного полка Ленинградского фронта на историческом параде Победы.

Пистолет Walther PP (Polizeipistole, нем. – полицейский пистолет) был создан как гражданское и полицейское оружие с тактико-техническими характеристиками, максимально приближенными к военным образцам. Конструкция Walther PP была взята за основу при создании пистолета Макарова, однако была существенно переработана и усовершенствована в целях ее упрощения, снижения материальных и трудозатрат при производстве, и конечно, повышения надежности работы в тяжелых условиях эксплуатации. 

Новая историко-мультимедийная экспозиция «Путь к Победе», размещенная на площади 4400 кв. метров, приурочена к 80-летию Великой Победы и посвящена событиям, произошедшим на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, и подвигам солдат, вставших на защиту Родины.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
