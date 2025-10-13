Культура

Названы победители фестиваля «Мой Пушкин» в «Михайловском»

Названы победители и призёры всероссийского творческого фестиваля «Мой Пушкин», конкурсные программы которого с 11 по 15 октября проходили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, лучшими в номинации «Художественное слово» жюри назвало Семёна Селиванова из города Азова Ростовской области и Милану Ахмедханову из посёлка Войсковицы в Ленинградской области. В номинации «Театральное творчество» «золото» поделили «Студия юного актёра» (Москва) и театр «Мозаика» из Войсковицкая ДШИ (Ленинградская область). В номинации «Литературное творчество» первыми стали Полина Ясинова из Пскова и Софья Сайганова из Оренбурга. В номинации «Исследовательская деятельность» жюри отдало пальму первенства Михаилу Надеждину, представляющему Московскую область. В номинации «Хореография» почётного звания победителя был удостоен ансамбль классического танца «Снежинка» (Центр образования «Лапландия», Мурманская область), а вот первую премию среди юных вокалистов члены судейской коллегии решили не присуждать.

В списке победителей и призёров, особо отметили в музее, сразу три таланта из Псковской области. Помимо псковички Полины Ясиновой, это Дмитрий Батыршин из Пушкинских Гор (номинация «Художественное слово», диплом II степени) и невельчанка Алина Луганцева (номинация «Исследовательская деятельность», диплом II степени).

«Ребята, вы все — большие молодцы! — приветствовал победителей и участников исполнительный директор фестиваля Владислав Семёнов. — Ваша энергия, увлеченность и любовь к Пушкину — это то, что делает наш фестиваль особенным».

Напомним, что в псковское Пушкиногорье на традиционный, с без малого четвертьвековой историей фестиваль талантов в нынешнем году съехались дети и подростки из Оренбурга, Ярославля, Мурманска, Азова, Кисловодска, Москвы и Московской области, Всеволожска и Гатчины (Ленинградская область), Пскова и Невеля. Для участников «Моего Пушкина» провели специальные экскурсии по музеям-усадьбам Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» и выставкам, развёрнутым в музее. Для ребят были организованы уроки письма в «Музейной почте», мастер-классы от членов жюри.

Учредителем и исполнителем фестиваля является автономная некоммерческая организация — псковский центр образовательных и культурных инициатив «Параллели», традиционно работающий в партнёрстве с «Михайловским».