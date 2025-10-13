Культура

Бал в духе XIX века пройдет в Пскове во Всероссийский день лицеиста

В Пскове в Доме губернатора 19 октября состоится традиционный лицейский бал, приуроченный к Всероссийскому дню лицеиста. Мероприятие организовано для воспитанников 15-го гуманитарного лицея и будет посвящено истории лицеев в России и культуре балов XIX века. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный библиотекарь сектора методического обеспечения библиотек области по работе с детьми и юношеством Галина Матюхина.

Цель бала — не просто развлечь учеников восьмых классов, а погрузить их в историческую эпоху, когда зарождалось лицеистское образование в России, показать, как проводили досуг их сверстники два столетия назад.

Гостей вечера ждет насыщенная программа. Студенты Псковского колледжа искусств продемонстрируют классические бальные танцы: полонез, менуэт, польку и вальс. Аккомпанировать им будет живая музыка в исполнении учащейся Первой музыкальной школы города Пскова.

«Мы хотим познакомить лицеистов с тем, как организовывались балы, какие танцы исполнялись и в какой последовательности», — пояснила Галина Матюхина.

Между танцевальными блоками для юных гостей подготовлены салонные игры, популярные в XIX веке: буриме, «почта», жмурки и «ручеек». Кроме того, лицеистам раскроют секреты языка веера — изящного средства невербального общения, с помощью которого дамы могли выразить кавалеру благосклонность или отказать ему.

Завершится бал праздничным чаепитием.

Всероссийский день лицеиста — это памятная дата, которая отмечается ежегодно 19 октября. Праздник посвящён открытию Императорского Царскосельского лицея 19 октября 1811 года, где учился поэт Александр Пушкин.

Напомним, в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова праздничный фестиваль, посвященный Всероссийскому дню лицеиста, прошел 16 октября.