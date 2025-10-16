Общество

День лицеиста отметили праздничным фестивалем в псковской библиотеке

В Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова прошел праздничный фестиваль, посвященный Всероссийскому дню лицеиста. Мероприятие стало ярким событием и выражением благодарности от библиотеки за многолетнее сотрудничество с образовательными учреждениями города, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Константин Красильников / ПЛН

В фестивале приняли участие организованные группы школьников из Многопрофильного правового лицея №8, Псковского технического лицея и лицея «Развитие». Юные псковичи окунулись в атмосферу праздника, участвуя в интерактивных играх, познавательных викторинах и мастер-классах, подготовленных сотрудниками библиотеки.

Фестиваль прошел в рамках проекта «Культура для школьников». Его цель - развитие духовно-нравственной, творческой, гармоничной личности путем приобщения учащихся к историко-культурному наследию посредством интегрированных уроков и внеурочной деятельности.

«Мы очень рады, что фестиваль вызвал такой интерес у школьников, – отметили организаторы. – Ребята активно участвовали во всех мероприятиях, проявляли свои знания и творческие способности. Это был настоящий праздник для всех нас!»





Участники фестиваля получили массу положительных эмоций и новых знаний, а также смогли еще раз почувствовать себя частью большого и дружного лицейского братства. Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова выражает благодарность всем участникам, педагогам и партнерам за поддержку и активное участие в организации фестиваля.

Всероссийский день лицеиста отмечается 19 октября в память об открытии Императорского Царскосельского лицея 19 октября 1811 года. Этот праздник посвящён истории лицеев и их выпускникам, среди которых был и поэт Александр Пушкин.