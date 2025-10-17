Культура

Музей «Пушкинская деревня» представили на международной конференции в Таврическом дворце

Оригинальное издание Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» было представлено на международной конференции «Русский язык — основа интеграционного диалога в регионе СНГ». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее-заповеднике, фразеологический путеводитель по музею «Пушкинская деревня» (входит в состав музея-заповедника «Михайловское») участникам форума презентовал его автор, хранитель «…Деревни», кандидат филологических наук Вячеслав Козмин.

Выступает Вячеслав Козмин. Фото представлено музеем-заповедником «Михайловское»

«Разумеется, Вячеслав Юрьевич рассказал участникам форума — российским и зарубежным филологам и лингвистам — не только о своей книге, но и, насколько позволило отведённое для выступления время, о музее-заповеднике «Михайловское», о своём любимом Бугрово, где и воссоздана типологическая псковская крестьянская усадьба пушкинского времени», — особо отметили в Пушкинском заповеднике.

В «Михайловском» напомнили, что книга называется «Гость не много гостит, да много видит». В ней Вячеслав Козмин рассказал о хранимом им музее, опираясь как на региональные, так и на общероссийские этнографические материалы: пословицы, поговорки, присказки, поверия и легенды в их фольклорном или литературном изводе, а также с богатым использованием цитат из Пушкина и другой русской классики, всегда бывшей столь внимательной к выразительной народной речи.

В музее-заповеднике также уточнили, что международная конференция «Русский язык — основа интеграционного диалога в регионе СНГ» проходила 16 и 17 октября в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце. Организатором большого съезда — площадки для международного диалога, направленного на обсуждение роли русского языка как общего культурного наследия стран Содружества и его значимости в современном мире — выступила Межпарламентская Ассамблея СНГ. Соорганизаторами мероприятия выступили Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы, Союз переводчиков России, ведущие учебные и научно-исследовательские центры и библиотеки страны.

В ходе двух пленарных заседаний и 14 тематических круглых столов участники конференции обсуждали пути сохранения и популяризации русского языка в науке, образовании, бизнес-коммуникациях и культурном обмене, делились опытом внедрения образовательных и культурных программ, направленных на повышение качества знания русского языка и развитие интеграционных процессов в современном мире. Выступление сотрудника Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Вячеслава Козмина состоялось в рамках круглого стола «Живой язык: сохранение редкой лексики и фразеологии в современном русском языке». В работе этого круглого стола, который был организован Санкт-Петербургским госуниверситетом, также принимали участие филологи и лингвисты из России, Армении, Республики Беларусь и других стран ближнего и дальнего зарубежья, в частности — известный литератор из Ирана, преподаватель русского языка и литературы Тегеранского университета имени Алламе Табатабаи и переводчик эпоса народов Кавказа на фарси Муса Абдоллахи.