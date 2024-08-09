Культура

Уникальный фразеологический путеводитель по «Пушкинской деревне» подготовили в «Михайловском»

Уникальное в своём роде издание — фразеологический путеводитель по музею «Пушкинская деревня» в составе Государственного музея-заповедника «Михайловское» — подписано в печать и в свет. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее-заповеднике, силами которого эта книга подготовлена и издаётся.

На первой странице обложки новой книги — репродукция картины Аси Шеваровой «Деревня Бугрово» (2018) из фондов «Михайловского»

Называется путеводитель «Гость не много гостит, да много видит». Его автор, кандидат филологических наук Вячеслав Козмин, рассказывает о своём любимом Бугрово… пословицами, поговорками, присказками, повериями и легендами в их фольклорном или литературном изводе, щедро использует цитаты из Пушкина и другой русской классики, всегда бывшей столько внимательной к выразительной народной речи.

«Такой синтетический формат, позволяет показать музейный объект через меткое народное словцо, не только кратко, но и зачастую и особенно чётко определяющее многие явления, — комментирует работу автора редактор книги Ольга Бахтина. — При этом есть поговорки, которые не устарели и понятны нам и сейчас — потому что касаются особенностей человеческих взаимоотношений (а природа людская со временем меняется мало). Другие фразеологические обороты могут стать поводом для любопытнейшего исторического экскурса, потому что используют в качестве метафоры вышедшие из обихода предметы или процессы, уже уступившие место более высоким технологиям. Добавьте к тому, что Вячеслав Юрьевич — филолог, почти сорок лет являющийся хранителем музея "Пушкинская деревня". Поэтому такая "подача музейного объекта" — через литературный фольклорный материал — весьма и весьма органична, как для самого автора, так и для самого объекта: деревни».

На второй странице обложки новой книги репродукция работы Игоря Шаймарданова «Б — Бугрово» из серии «Азбука Пушкиногорья» (2021). Из собрания «Михайловского»

Открывая своё повествование, как и положено — «Зачином», Вячеслав Козмин в отдельных главах подробно рассказывает читателям о таких, часто не известных современному человеку пространствах и предметах, как, например, «Поветь», она же «возовня», «Изба курная», «Печной угол», «Полати», «Бабий кут»; объясняет даже такое понятие как «Чёртова свадьба». Впрочем, очень много нового для себя можно открыть, читая и разделы, озаглавленные, казалось бы, абсолютно знакомыми и понятными словами: «Калитка», «Сад», «Щи да каша», «Солонки», «Шляпа». Почему в пословице «…овёс говорит: топчи меня в грязь, так буду князь!» и чем блистательный «овсяный путь» прадеда Пушкина, Абрама Ганнибала, отличается от жизни тех, кто, наоборот, выскочил «из грязи в князи»? Когда сани называют санями, а когда — дровнями? Какую хитрость нужно знать, чтобы открыть дверь в запертую избу, взявшись за дверное кольцо? Или — совсем уже заповедно-михайловское! — зачем на солонке 1846 года создания из постоянной экспозиции музея «Пушкинская деревня» по порядку нацарапан «счёт», от одного до десяти? Ответы на эти и многие-многие другие вопросы можно отыскать в новой книге, — рассказали в заповеднике.

Солонка (1846). Фото Николая Алексеева, музей-заповедник «Михайловское».

Книга богато иллюстрирована: здесь размещено более семидесяти фотографий, по большей части сделанных в постоянной экспозиции «Пушкинской деревни», но и старинных, XIX столетия, а также репродукций, среди которых — рисунки из рукописей Пушкина.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» также уточнили что бумажная версия новой книги объёмом в 21,5 печатных листов, или в 344 страницы, свёрстана и в ближайшее время будет отпечатана в типографии «Псковское возрождение» тиражом в 500 экземпляров.