Музей-заповедник «Михайловское» представил в Минске выставку «Пушкин и море»

В Республике Беларусь, в филиале Российского государственного социального университета в Минске, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» открыл выставку работ Игоря Шаймарданова «Пушкин и море».

Фото здесь и далее предоставлено музеем-заповедником А.С. Пушкина «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, на церемонии открытия выставки директор филиала Ирина Селезнёва отметила: подобные акции чрезвычайно важны ещё и потому, что они вновь и вновь показывают, насколько мы едины. «Общность нашей культуры сплачивает нас и тем самым делает сильнее в нашем единодушии и нашей любви к духовному наследию Пушкина и России», — подчеркнула Ирина Селезнёва.

«В недавно созданной серии работ Игоря Шаймарданова — тридцать графических листов, — рассказали в «Михайловском». — Это выполненные в характерной для автора манере и технике (акварель, тушь) шуточные “пушкинские хроники“ — иллюстрации к тем строфам и строкам Пушкина, где так или иначе упоминается водная стихия. Здесь и северная, балтийская тема, и отголоски южной ссылки, и даже то самое море, куда многотерпеливый сказочный старик столько раз забрасывал свой невод. Не оставлены вниманием и реки: от грозной Невы “Медного всадника“ до михайловского “Геллеспонта“ — скромной Сороти перед домом поэта».

К открытию выставки Российский государственный социальный университет основательно подготовился, добавили в музее. Студенты и преподаватели организовали и провели конкурс чтецов, где звучали произведения Пушкина, а также небольшой лекторий о жизни и творчестве поэта и собственную выставку «Моя любимая книга А.С. Пушкина». Всё это, вкупе с выставкой из «Михайловского» назвали «В гостях у Лукоморья: семейные посиделки с Пушкиным».

«Из-за множества желающих принять участие в конкурсе чтецов, его пришлось проводить в несколько этапов, — рассказал представитель музея-заповедника в этой акции Артемий Василевич. — В финал вышло 24 участника, из которых жюри предстояло выбрать лишь четырёх победителей. Надо сказать, что выбор оказался задачей не из лёгких. Каждый из конкурсантов подошел к встрече с Пушкиным творчески. Самые маленькие, шестилетние участницы предстали в образах пушкинских героев: Царевны Лебеди, трёх девиц, цариц и царевен. Участники постарше — минские школьники и студенты РГСУ — подготовили настоящие представления по произведениям Пушкина. При этом участники конкурса подготовили не только чтецкие выступления — произведения Александра Сергеевича были явлены публике в романсах, кавер-обработках, сценическом прочтении. И всё это — интерес и та степень ответственности, с которой ребята подошли к встрече с Пушкиным — ещё раз показывает, насколько творчество русского гения актуально и созвучно нашему времени, насколько увлекателен пушкинский мир для представителей современной молодёжи, причём — молодёжи иной, хоть и очень близкой нам белорусской культуры».