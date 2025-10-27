«Писал школы Вел. Лук учитель рисования…»: в «Михайловском» представляют портрет Пушкина с ромашками в петлице

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 29 ноября, знакомит подписчиков и гостей своего официального сообщества в социальной сети с историей исследования одной картины из собственных фондов — портрета поэта, на котором Александр Пушкин изображён на фоне усадебного дома в своём родовом имении.
Семён Мошин. А.С. Пушкин (1962). Из фондов «Михайловского»
О том, как музейщики выясняли, в каком году написан этот портрет, рассказывает небольшая заметка, опубликованная в газете «Знамя труда» в 1966 году. Автор публикации — Василий Шпинёв, бывший в то время заведующим музейным фондом заповедника.
Портрет поэта, как следует из надписи в нижнем углу холста, «Писал школы гор. Вел. Лук учитель рисования Семен Мошин, 1862 г.». Однако музейщиков смутило явное композиционное сходство этой работы с известным прижизненным портретом Пушкина работы известнейшего русского живописца-акварелиста и литографа, одного из основоположников русской школы акварельной портретной живописи Петра Соколова. К тому же на оборотной стороне холста, на пожелтевшей от времени бумажной наклейке от руки было написано: «Этюд, которым отчасти пользовался автор, репродукцирован в журнале «Русская старина», март 1884 г., стр. 664».
Истину, в конце концов, научным работникам удалось установить — они отыскали раннюю публикацию акварели, которая могла попасть в Великие Луки к учителю рисования.
Репродукции портрета Пушкина работы Семёна Мошина из фондов Государственного музея-заповедника «Михайловское» и заметки Василия Шпинёва из газеты «Знамя труда» размещены в сообществе музея в социальной сети под хэштэгом #историческая_полка_Михайловского. Напомним, что под этой рубрикой сотрудники научной библиотеки и службы информации Пушкинского заповедника помещают наиболее интересные публикации о музее из периодических изданий разных лет.
В Пушкинском заповеднике глубоко убеждены, что подобные посты не просто интересны, но и, при всей своей внешней скромности, весьма значимы.