Культура

«Писал школы Вел. Лук учитель рисования…»: в «Михайловском» представляют портрет Пушкина с ромашками в петлице

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 29 ноября, знакомит подписчиков и гостей своего официального сообщества в социальной сети с историей исследования одной картины из собственных фондов — портрета поэта, на котором Александр Пушкин изображён на фоне усадебного дома в своём родовом имении.

Семён Мошин. А.С. Пушкин (1962). Из фондов «Михайловского»

О том, как музейщики выясняли, в каком году написан этот портрет, рассказывает небольшая заметка, опубликованная в газете «Знамя труда» в 1966 году. Автор публикации — Василий Шпинёв, бывший в то время заведующим музейным фондом заповедника.

Портрет поэта, как следует из надписи в нижнем углу холста, «Писал школы гор. Вел. Лук учитель рисования Семен Мошин, 1862 г.». Однако музейщиков смутило явное композиционное сходство этой работы с известным прижизненным портретом Пушкина работы известнейшего русского живописца-акварелиста и литографа, одного из основоположников русской школы акварельной портретной живописи Петра Соколова. К тому же на оборотной стороне холста, на пожелтевшей от времени бумажной наклейке от руки было написано: «Этюд, которым отчасти пользовался автор, репродукцирован в журнале «Русская старина», март 1884 г., стр. 664».

«Тщательное исследование холста и графический анализ надписи на лицевой стороне портрета показали несомненность даты: 1862 год. Следовательно, бумажная наклейка сделана ошибочно. Для полной уверенности оставалось выяснить, с чего же С. Мошин писал этот портрет. <…> Изучение истории портрета Пушкина работы художника П.Ф. Соколова показало, что подлинник находился в Петербурге, у лиц, связь с которыми великолукского учителя Семёна Мошина была маловероятной», — читаем в заметке Василия Шпинёва.

Истину, в конце концов, научным работникам удалось установить — они отыскали раннюю публикацию акварели, которая могла попасть в Великие Луки к учителю рисования.

«На портрете С. Мошина Пушкин изображён, как и у П.Ф. Соколова, со скрещёнными на груди руками, лицо повернуто немного вправо, с подчёркнутым рисунком «соболиных» бровей, губы «сердечком». Но портрет, писаный С. Мошиным, не копия с портрета работы художника П. Соколова, — особо отмечает хранитель музейных фондов. — Изображая поэта в деревне, С. Мошин, кроме внедрения в портрет вида усадьбы Михайловского, внёс и другие элементы деревни: на груди маленький букетик из ромашки и колокольчиков, за бортом сюртука — записная книжка с карандашом. <…> Художественные достоинства портрета С. Мошина невелики, и не в них его ценность. Он ценен тем, что написал его простой псковитянин в знак своей любви к великому земляку», — итожит Василий Шпинёв.

Репродукции портрета Пушкина работы Семёна Мошина из фондов Государственного музея-заповедника «Михайловское» и заметки Василия Шпинёва из газеты «Знамя труда» размещены в сообществе музея в социальной сети под хэштэгом #историческая_полка_Михайловского. Напомним, что под этой рубрикой сотрудники научной библиотеки и службы информации Пушкинского заповедника помещают наиболее интересные публикации о музее из периодических изданий разных лет.

В Пушкинском заповеднике глубоко убеждены, что подобные посты не просто интересны, но и, при всей своей внешней скромности, весьма значимы.