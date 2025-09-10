Культура

«Кто там в малиновом берете…»: портрет с необычной историей опубликовал в Сети музей-заповедник «Михайловское»

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 10 сентября, познакомил подписчиков и гостей своего официального сообщества в социальной сети с историей одной картины — портрета холодной светской красавицы из собственных фондов. Репродукция этой картины и заметка о ней, опубликованная в газете «Знамя труда» в июне 1965 года за подписью «По материалам Пушкинского заповедника», размещены «ВКонтакте» под хэштэгом #историческая_полка_Михайловского. В этой рубрике сотрудники научной библиотеки и службы информации Пушкинского заповедника помещают наиболее интересные публикации о музее из периодических изданий разных лет.

И.А. Одинцов. Графиня Стройновская. Из фондов Пушкинского заповедника

В заметке «Любопытный портрет» речь идёт о портрете современницы и знакомой Пушкина, Екатерины Стройновской (урождённой Буткевич), 17-ти лет выданной замуж за 70-летнего графа, сенатора по межевому департаменту. По свидетельству друга Пушкина, Петра Плетнёва, который как никто другой знал многое о прототипах пушкинских героев, именно эта женщина поименована «гордой графиней» в строках поэмы «Домик в Коломне»: «…в волшебстве моды новой, / В своей красе надменной и суровой. / Она казалась хладный идеал / Тщеславия… <…> / Но сквозь надменность эту я читал / Иную повесть: долгие печали, / Смиренье жалоб…». И далее: «Она страдала, хоть была прекрасна / И молода, хоть жизнь её текла / В роскошной неге…».

Более того, среди пушкинистов бытует мнение (одно из многих) о том, что именно история Екатерины Буткевич послужила «первоисходником» истории Татьяны Лариной из «Онегина». Интересно и ещё одно совпадение: после свадьбы супруги Стройновские купили в Новгородской губернии имение, в состав которого входил погост Ларино, — отметили в «Михайловском».

На картине графиня изображена в дорогом тёмно-голубом шёлковом платье, жемчужном ожерелье и малиновом берете-тюрбане с перьями — аксессуаре, отсылающем к цитате из «Онегина».

Портрет, который хранится сейчас в «Михайловском», — копия с работы неизвестного художника первой четверти XIX века, рассказали в заповеднике. До Великой Отечественной войны, оригинал картины находился в Краеведческом музее Старой Руссы. В 1935 году по заказу директора Государственного Литературного музея в Москве В.Д. Бонч-Бруевича художник И.А. Одинцов выполнил копию этого полотна.

«В годы фашистской оккупации Старой Руссы Краеведческий музей, а вместе с ним и портрет графини сгорели. Таким образом, копия художника Одинцова осталась единственным изображением… современницы Пушкина. Недавно этот портрет поступил в музей Пушкинского Заповедника. В будущем он займёт место в экспозиции, рассказывающей о прототипах «Евгения Онегина», ряд глав которого был написан поэтом в Михайловском», — сообщала своим читателям газета «Знамя труда».

В Пушкинском заповеднике глубоко убеждены, что подобные посты не просто интересны, но и, при всей своей внешней скромности, весьма значимы.

«Это самый простой и в то же время достаточно действенный способ рассказать большому количеству людей о том или ином событии из жизни музея и показать вещи из фондового собрания. Возможно, после этого знакомства кому-нибудь захочется побывать в заповедных выставочных залах и без «посредничества» электронных средств коммуникации», — отметили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».