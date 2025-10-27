Два взгляда, две палитры: в Пскове откроется выставка петербургских художников

Ценителей искусства в Пскове приглашают на торжественное открытие новой выставки 31 октября, посвященной творчеству двух ярких художников из Санкт-Петербурга — Александра Погосяна и Ильи Овчаренко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении Союза художников России.
Фото: Псковское региональное отделение Союза художников России
Оба автора являются членами Санкт-Петербургского Союза художников России, а их работы — это диалог разных творческих индивидуальностей.
Илья Овчаренко — потомственный художник. Уроженец Саратова, в 2007 году он окончил Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, и уже год спустя начал преподавать на кафедре рисунка в родном вузе.
Полотна и рисунки Ильи Овчаренко хранятся в государственных и частных коллекциях в России и за рубежом. Две его работы, выполненные ещё в 2002 году, в рамках традиционной летней практики студентов-«репинцев» в псковских пушкинских местах, есть и в фондах музея-заповедника «Михайловское».
Выставка будет открыта для посещения с 31 октября по 9 ноября.
Вход свободный.