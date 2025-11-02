Культура

В Самолве пройдет день открытых дверей и квест «В чем сила?!», посвященный Александру Невскому

В честь Дня народного единства 4 ноября федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк "Себежский"» приглашает всех желающих на территорию мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в деревню Самолва на день открытых дверей, сообщили в группе сети «ВКонтакте» ФГБУ «Национальный парк «Себежский».

Фото: группа сети «ВКонтакте» ФГБУ «Национальный парк «Себежский»

У посетителей будет возможность познакомиться с мемориальным комплексом, посвященному государственному деятелю, полководцу, воину, князю, святому Александру Невскому. Будет проведена экскурсия и квест «В чем сила?!» в 14:00.

Вход свободный.

С 5 ноября выставка-квест «В чем сила?!» не будет работать в связи с тем, что её представят на XIX Международном фестивале дикой природы «Золотая черепаха» в Москве в Новой Третьяковке, улица Крымский Вал, 10.