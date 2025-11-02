Культура

Стало известно, за какой призовой фонд поборются участники рэп-баттлов в Пскове

Осталось две недели до старта традиционных псковских рэп-баттлов. С 20 ноября по 18 декабря в баре «Булгаков» пройдет 7 сезон Pskov Rap Competition в формате DeathMatch. Как распределится призовой фонд, Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

На текущий момент известно, что свое мастерство чтения продемонстрирует более 10 участников. Среди них также будет присутствовать и иностранный гость - рэпер из Австралии MC Surge.

Призовой фонд распределится следующим образом:

2 место — 10 000 рублей.

2 место — 10 000 рублей. 3 место — 5 000 рублей.

Также все участники получат бонусные сувениры от партнеров и специальный приз от Pskov Rap Competition.

Напомним, формат DeathMatch подразумевает баттл между участниками, где каждый из них сможет сделать три выхода по двенадцать строк, которые прозвучат под один бит.