Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Гельдт» «Счастливый столик»
Доставка газа прекращается с 1 января
развивающие секции для детей
«Гельдт»
Новогодний корпоратив
Гастроужин «Традиции русского застолья»
ПЛН 25 лет
Завершается строительство «Надвратного дома»
где подают лучший завтрак
Господин Рейтингомер
Как устроить свидание мечты?
ESG-активность на Некрасова
Город Рождества
77 лет на страже прав трудящихся
Вакансии Россети
 
 
 
ещё Культура 02.11.2025 09:360 Открытие большого зала ГКЦ после ремонта. ФОТОРЕПОРТАЖ 06.11.2025 12:130 Стало известно, за какой призовой фонд поборются участники рэп-баттлов в Пскове 06.11.2025 12:000 Псковский кремль и Довмонтов город воссоздали в Minecraft 05.11.2025 17:390 «Сила России – в единстве народа»: в Пскове продолжили отмечать государственный праздник 05.11.2025 15:520 Пушкинский заповедник приглашает псковичей на «Гляделки-посиделки» 05.11.2025 14:590 Более 700 посетителей стали частью «Ночи искусств» в псковском музее
 
 
 
Самое популярное 01.11.2025 00:522 Человек погиб в ДТП на Рижском проспекте в Пскове 05.11.2025 15:001 Певец Шаман и Екатерина Мизулина расписались в ЗАГСе 01.11.2025 10:001 23-летний водитель погиб в ДТП в Пскове 01.11.2025 13:080 Номера Евросоюза и, возможно, гонки: что известно о смертельном ДТП в Пскове 30.10.2025 19:201 Интерактив: Поматросил и бросил
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Стало известно, за какой призовой фонд поборются участники рэп-баттлов в Пскове

06.11.2025 12:13|ПсковКомментариев: 0

Осталось две недели до старта традиционных псковских рэп-баттлов. С 20 ноября по 18 декабря в баре «Булгаков» пройдет 7 сезон Pskov Rap Competition в формате DeathMatch. Как распределится призовой фонд, Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

На текущий момент известно, что свое мастерство чтения продемонстрирует более 10 участников. Среди них также будет присутствовать и иностранный гость - рэпер из Австралии MC Surge.

Призовой фонд распределится следующим образом:

  • 🥇1 место — 30 000 рублей.
  • 🥈2 место — 10 000 рублей.
  • 🥉3 место — 5 000 рублей.

Также все участники получат бонусные сувениры от партнеров и специальный приз от Pskov Rap Competition.

Напомним, формат DeathMatch подразумевает баттл между участниками, где каждый из них сможет сделать три выхода по двенадцать строк, которые прозвучат под один бит.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли сокращать школьные летние каникулы?
В опросе приняло участие 141 человек
06.11.2025, 13:160 Теперь корпоративные клиенты Сбера смогут ежеквартально выбирать категории кешбэка 06.11.2025, 13:110 Сергей Вострецов: Мигранты не должны демпинговать зарплаты 06.11.2025, 13:030 Шпица выбросили из окна на улице Владимирской в псковской деревне Родина 06.11.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
06.11.2025, 12:560 Для псковских курсантов провели экскурсию в областном суде 06.11.2025, 12:500 Доска надзора 06.11.2025, 12:470 Пешеходные переправы обновили в трех деревнях Палкинского района  06.11.2025, 12:260 «Сообразим на троих»: Где взять людей и есть ли границы мракобесия?
06.11.2025, 12:200 Руководитель ООО «Экогрупп» предупредил о рисках для нового экотехнопарка 06.11.2025, 12:130 Стало известно, за какой призовой фонд поборются участники рэп-баттлов в Пскове 06.11.2025, 12:070 Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка» 06.11.2025, 12:000 Псковский кремль и Довмонтов город воссоздали в Minecraft
06.11.2025, 11:550 НаотмЫшь: Росгосстрах покроет ущерб, причиненный грызунами 06.11.2025, 11:490 Чиновницу наказали в Палкинском районе за ущемление прав предпринимателей 06.11.2025, 11:430 Путин поддержал предложение объявить 2026-й Годом единства народов России 06.11.2025, 11:400 «Экогрупп» не должен вывозить с контейнерных площадок ветки и листву — Денис Кузнецов
06.11.2025, 11:310 В Сети продолжают обсуждать стоимость свадебных нарядов Екатерины Мизулиной и Шамана 06.11.2025, 11:290 «ТОПовый десант»: псковские подростки завершили осеннюю трудовую неделю 06.11.2025, 11:120 «Великий, могучий»: Крылатые выражения из литературы в бытовой речи 06.11.2025, 11:100 Заключены контракты на покупку 134 квартир для детей-сирот в Псковской области
06.11.2025, 11:010 К текущему моменту около 80% территории РФ покрыто снегом — Вильфанд 06.11.2025, 10:480 «Квадратные метры»: Олег Брячак об изменениях в сфере ипотечного кредитования. ВИДЕО 06.11.2025, 10:460 Опасно ли ездить на летней резине сейчас в Пскове, ответила синоптик 06.11.2025, 10:371 Налоговый ИИ-помощник Сбера поможет вернуть деньги клиентам в один клик
06.11.2025, 10:340 Мошенники обманывают великолучан под предлогом получения медали 06.11.2025, 10:310 Под слоем штукатурки Троицкого собора Пскова обнаружили скрытые изразцы 06.11.2025, 10:250 «Лёгкая кухня»: Белковые ватрушки с вишней 06.11.2025, 10:190 «Банкротство и точка»: Освобождение от обязательств и отказ в освобождении от долгов
06.11.2025, 10:150 ДТП с автобусом и «Газелью» произошло на площади Ленина в Пскове 06.11.2025, 10:090 Алексей Севастьянов об охране памятников, гарантиях для глав округов и «Земском тренере» 06.11.2025, 10:080 Жилой дом горел в псковской деревне Адворицы 06.11.2025, 10:040 В гидрометцентре рассказали, когда в Пскове выпадет снег
06.11.2025, 10:000 Доставка газа в баллонах прекращается с 1 января в Псковской области 06.11.2025, 09:550 Фотофакт: На остановке «Летний сад» в Пскове повредили скамейку 06.11.2025, 09:540 Nissan Qashqai подожгли в Печорах 06.11.2025, 09:470 На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба
06.11.2025, 09:340 Сериал «Дело Грацкого»: Эпизод на 10 миллионов 06.11.2025, 09:300 Только 25% псковичей вдохновляет в работе зарплата — опрос 06.11.2025, 09:150 Увеличился рост заболеваемости алкоголизмом и наркоманией в Санкт-Петербурге 06.11.2025, 09:000 За борщевик на участке россияне могут заплатить 700 тысяч штрафа
06.11.2025, 08:400 Наценку торговли на товары предлагают установить на уровне 15% 06.11.2025, 08:200 Доля отказов в выдаче ипотеки превысила 60% 06.11.2025, 08:000 Средний размер пенсии в 2026 году составит 27 тысяч рублей 06.11.2025, 07:300 Погибших от рук человека животных вспоминают в мире 6 ноября
06.11.2025, 07:000 День руководителя проектов отмечают 6 ноября 06.11.2025, 00:390 В Пскове пропал 32-летний мужчина в черном костюме Adidas 05.11.2025, 22:030 Судьям Псковской области вручили удостоверения, подписанные президентом РФ 05.11.2025, 22:000 В России набирают популярность комплексные операции в пластической хирургии
05.11.2025, 21:430 Члены псковских профсоюзов могут получить скидки более чем в 200 организациях региона 05.11.2025, 21:220 Размер больничных в России увеличат в 2026 году 05.11.2025, 21:020 Восемь объектов ЖКХ обновляют в Псковской области в рамках нацпроекта 05.11.2025, 20:400 Псковский профсоюз образования обсудил сотрудничество в области образования с Брестом
05.11.2025, 20:200 Псковские курсанты стали победителями и призерами на областных соревнованиях по рукопашному бою 05.11.2025, 20:000 На осужденных женщин не наденут наручники 05.11.2025, 19:400 Псковичи могут принять участие в диктанте «Наши налоги – достойное будущее детей» 05.11.2025, 19:310 Псковская область показала наибольший рост активности в области ИИ
05.11.2025, 19:200 Форум «Доброволье.60» стартовал в Печорах 05.11.2025, 19:001 Псковский район успешно проводит зимовку скота: надои растут, несмотря на сезон 05.11.2025, 18:400 Команда «5 верст» из Пскова получила благодарность за развитие ЗОЖ на всероссийской конференции в Москве 05.11.2025, 18:202 «Коммунальный ликбез»: Законодательные новации в сфере обращения с ТКО. ВИДЕО
05.11.2025, 18:050 Псковские курсанты завоевали медали на чемпионате региона по самбо 05.11.2025, 18:041 В ПТС объяснили, почему температура батарей в отопительный сезон варьируется 05.11.2025, 18:000 «Квадратные метры»: Олег Брячак об изменениях в сфере ипотечного кредитования 05.11.2025, 17:580 На улице Железнодорожной в Пскове установили новые знаки и «лежачего полицейского»
05.11.2025, 17:540 «Гайд-парк»: Алексей Севастьянов о местном самоуправлении и охране памятников. ВИДЕО 05.11.2025, 17:520 Сотрудники великолукского завода провели субботник на берегу Ловати 05.11.2025, 17:500 Стартует прием заявок на VI муниципальный конкурс молодежных проектов «Есть идея!» 05.11.2025, 17:480 Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса
05.11.2025, 17:470 В Порховском округе возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего содержания школы 05.11.2025, 17:440 Трехногая косуля сбежала из псковского подворья «Птичий дворик» 05.11.2025, 17:390 «Сила России – в единстве народа»: в Пскове продолжили отмечать государственный праздник 05.11.2025, 17:250 Подстреленного аиста спасли ростовские орнитологи
05.11.2025, 17:190 Юрий Бурлин: Есть хороший инструмент — это ТОС 05.11.2025, 17:000 Ресторан «Гельдт» ищет псковских мастеров для создания уникальной новогодней елки 05.11.2025, 16:540 Двое мужчин оштрафованы в Пскове за ДТП из-за неаккуратного выезда со второстепенной дороги 05.11.2025, 16:500 Антон Минаков в шестой раз доставил гуманитарный груз в зону СВО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru