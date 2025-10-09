Псковских исполнителей приглашают заявить о себе на реп-баттлах

Pskov Rap Competition приглашает исполнителей проявить себя в седьмом сезоне баттлов в новом формате DeathMatch PSK, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
Формат DeathMatch подразумевает баттл между участниками, где каждый из них сможет сделать три выхода по двенадцать строк, которые прозвучат под один бит.
Помимо соревновательного процесса, участников будет ждать репрезент — самопредставление перед публикой, способ показать себя, свой стиль, свои достижения и свою уникальность через текст и исполнение.
Запись для участников уже открыта по ссылке. Как рассказали организаторы, после регистрации исполнители будут добавлены в чат, где будет проходить голосование за музыку, а также обсуждение проведения самого мероприятия.