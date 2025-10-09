Псковcкая обл.
Общество

Псковских исполнителей приглашают заявить о себе на реп-баттлах

13.10.2025 11:25|ПсковКомментариев: 0

Pskov Rap Competition приглашает исполнителей проявить себя в седьмом сезоне баттлов в новом формате DeathMatch PSK, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Формат DeathMatch подразумевает баттл между участниками, где каждый из них сможет сделать три выхода по двенадцать строк, которые прозвучат под один бит.

Помимо соревновательного процесса, участников будет ждать репрезент — самопредставление перед публикой, способ показать себя, свой стиль, свои достижения и свою уникальность через текст и исполнение.

«Мы будем давать шанс как новичкам, так и тем, кто уже давно читает рэп. Наша цель — не только организовать баттлы, но и открыть новых талантливых исполнителей. Каждый год наш проект находит новых людей, увлечённых рэпом. Мы помогаем им развиваться: кто-то делает первые шаги, а кто-то совершенствует уже имеющиеся навыки», - отметили организаторы.

Запись для участников уже открыта по ссылке. Как рассказали организаторы, после регистрации исполнители будут добавлены в чат, где будет проходить голосование за музыку, а также обсуждение проведения самого мероприятия.

 
Ранее рэп-баттл в стиле «перестрелки» прошел весной.
 
Источник: Псковская Лента Новостей
