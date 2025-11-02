Культура

Посоревноваться в изображении пушкинских «гастрономических сентенций» приглашают пермские друзья «Михайловского»

Средняя общеобразовательная школа № 9 имени А.С. Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического цикла в городе Перми в содружестве с Государственным музеем-заповедником А.С. Пушкина «Михайловское» объявила открытый дистанционный международный конкурс детского рисунка «Гастрономические сентенции в творчестве А.С. Пушкина». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в музее, сотрудники которого поддерживают самые тесные связи с учебным заведением — участником движения пушкинских доброхотов с 1993 года.

Из «гастрономической пушкинианы» Игоря Шаймарданова. Репродукция со страницы художника в социальной сети

«Молодые люди из Предуралья и их наставники всегда оказывались в числе инициаторов или самых активных участников любых творческих дел. Пермяки устраивали выставки, усадебные праздники, давали спектакли и мастер-классы — иногда удивительные, как, например, мастер-класс по росписи садовых галош под чеховским девизом «В человеке должно быть всё прекрасно», — рассказали в «Михайловском».

В Пушкинском Заповеднике также напомнили, что пермская школа не впервые объявляет подобные конкурсы. Так, в 2017—2022 годах здесь воплотили в жизнь проект «Времена года в творчестве А.С. Пушкина»: «Зимние мотивы в творчестве А.С. Пушкина», «И с каждой осенью я расцветаю вновь…», «Забавы сенокосной поры…», «Весна, весна, пора любви…» — по одному сезону на учебный год. В том проекте, который также проходил при поддержке музея-заповедника «Михайловское», приняли участие более четырёх тысяч детей и взрослых (работников общеобразовательных школ) страны и мира, в том числе — из Псковской области.

Своё название новый конкурс получил по одному из разделов в записных книжках Пушкина, уточнили в музее. К участию в нём принимаются рисунки маслом, акварелью, тушью, цветными карандашами, пастелью, проч. на бумаге, картоне, холсте — всё, кроме коллажей и аппликаций. Отправить работу нужно до 10 декабря текущего года в электронном виде: репродукция в формате JPEG или GIF с разрешением 300 dpi. В положении о конкурсе, с которым можно познакомиться, в частности, на официальном сайте Пушкинского заповедника, особо обговаривается, что детские рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и учителей, которые при желании могут поучаствовать в творческом соревновании самостоятельно. Кроме того, жюри не будет рассматривать работы, выполненные учениками художественных школ и изостудий, а также дошкольниками — воспитанниками детских садов.

Рисунки победителей будут опубликованы в каталоге конкурса. Кроме того, их покажут на специальных выставках в Перми (в том числе — в детских медицинских учреждениях) и в «Михайловском», подчёркивают организаторы «Гастрономических сентенций…».