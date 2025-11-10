Псковcкая обл.
Культура

Андрей Мартьянов: Проект возведения памятника Довмонту находится на финишной стадии

11.11.2025 12:20|ПсковКомментариев: 0

Проект возведения памятника князю Довмонту в Пскове находится на финишной стадии. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал скульптор и автор памятника Андрей Мартьянов.

«Удалось провести технически самые сложные операции. То есть привезти 70-тонный постамент, который мы нашли в Псковском районе. Были довольно-таки долгие поиски», — отметил скульптор.

По его словам, выбор материала не был случайным: «По моей авторской задумке, это было очень важно, чтобы скульптура Довмонта была на псковском камне. Важно создать ощущение, что князь Довмонт поднялся на огромный валун и с этого камня осматривает окрестности, смотрит вдаль».

Андрей Мартьянов также подчеркнул важность места установки памятника: «За спиной князя находится его детище — это Довмонтов город, крепостная стена Крома и Троицкий собор, в котором покоятся мощи святого князя Довмонта Тимофея».

Ожидается, что завершение работ по установке памятника пройдет в ближайшие месяцы, и жители города смогут увидеть новую историческую достопримечательность.

 
Ранее  в литейной мастерской проходили работы по созданию бронзового памятника.
 
Источник: Псковская Лента Новостей
