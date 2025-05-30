Культура

В литейной мастерской создают памятник князю Довмонту для установки в Пскове. ФОТО

В литейной мастерской продолжаются работы по созданию бронзового памятника важной исторической фигуре города Пскова — князю Довмонту. Автор памятника - скульптор Андрей Мартьянов, приступил к отливке и обработке наиболее художественно значимых деталей, сообщили Псковской Ленте Новостей в реставрационно-строительной компании «Ордер».

Фотографии: реставрационно-строительная компания «Ордер»

В результате главный символ Пскова — меч князя Довмонта — обрел бронзовую материальность.

Все необходимые согласования и документы на установку памятника, включая постановление Псковской городской Думы, были успешно получены.

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В ближайшее время археологи проведут изыскания на месте установки памятника, что позволит начать работы по благоустройству данной территории. Параллельно с работами в литейной мастерской ведется подбор камня для основания памятника.

Напомним, памятник предполагается установить на участке, расположенном между улицей Леона Поземского и Советской набережной и ограниченном домами №38 и №44.

Летом 2023 года в Пскове состоялась «примерка» модели памятника князю Домвонту (Тимофею). Модель была выполнена в натуральную величину из гипса с тонированием под бронзу. Автор - скульптор из Санкт-Петербурга, уроженец Пскова, выпускник Академии художеств Андрей Мартьянов, который работает над созданием и увековечением образа личности князя Довмонта (Тимофея). По проекту скульптора, сам памятник будет отлит из бронзы и установлен на гранитный постамент.

Инициаторы установки памятника князю Довмонту: краеведческое сообщество Пскова, скульптор Андрей Мартьянов и АНО «Центр реализации творческих инициатив "Время творить"».

Благоверный князь Довмонт является одной из ярчайших и наиболее масштабных фигур своего времени, оставивших значимый след как в истории Пскова, так и в истории России. Происходивший из князей Великого княжества Литовского, он правил в Пскове с 1266 по 1299 год. Князь дал мощный толчок в развитии города, при Довмонте Псков стал одним из самых крупных городов Европы. Князя считали защитником и спасителем Руси.

Весной 2022 года в Пскове состоялась первая «примерка» памятника Довмонту на предполагаемом месте установки.

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Впоследствии проект прошел через сито публичных слушаний.