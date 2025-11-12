Губернатор вручил почетную грамоту гендиректору псковского музея

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил почетную грамоту генеральному директору Псковского музея-заповедника Светлане Мельниковой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Михаил Ведерников отметил высокий профессионализм и большой личный вклад директора псковского музея в сохранение и развитие культурного наследия региона.
Коллектив Псковского музея-заповедника выразил благодарность губернатору за внимание к проектам и выставкам учреждения: «Благодарим Михаила Юрьевича за внимание к проектам и выставкам Псковского музея-заповедника. Ваша заинтересованность в сохранении культурного наследия и развитии музейного дела является для нас большой честью и важной опорой!»
Недавно Светлана Мельникова отметила свой день рождения.