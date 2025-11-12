Культура

Цензурную рукопись «Письма Татьяны» впервые показали публике на выставке из «Михайловского» в Калининграде

В Калининградском областном историко-художественном музее вчера, 14 ноября, на выставке «Собранье пёстрых глав» из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» широкой публике была впервые представлена рукопись письма Татьяны из романа «Евгений Онегин», с собственноручной подписью поэта.

Фото здесь и далее: Вера Ламаш, Калининградский областной историко-художественный музей

Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей заместитель директора Пушкинского заповедника Елена Михайлова, драгоценный манускрипт на один вечер стал центром экспозиции из «Михайловского».

Рукопись была обнаружена в частной коллекции — в семейном собрании Марии Тереховой. Документ является так называемой цензурной рукописью. На листе есть пометка: «Цензор Павел Гаевский. 9 декабря 1826 г.». Именно этот сотрудник Петербургского цензурного комитета курировал публикации Пушкина, в том числе и альманах «Северные цветы», где впервые было напечатано «Письмо Татьяны к Онегину». Позже манускрипт хранился в личном архиве графа Сергея Уварова, а в 1876 году его передали управляющему имениями Уваровых — Николаю Терехову. Происхождение и передвижение документа подтверждены архивными материалами. В Калининградском музее рассказали, что рукопись уже прошла несколько экспертиз, подтвердивших её подлинность.

Подлинная рукопись, рассказала Елена Михайлова, была выставлена в экспозиции на один вечер. Уже завтра её заменят копией, защищённой от подделки и продажи. «Я благодарен всем присутствующим, кто пришёл воочию увидеть этот замечательный документ. Вряд ли в нашей жизни ещё представится возможность встретиться с памятником подобного уровня», — отметил Владимир Вольфсон, коллекционер, реставратор, исследователь, эксперт, директор московского Музея просвещения «Книжная галерея Вольфсона». Поздравительные адреса по случаю столь значимого события в адрес КОИХМ прислали заместитель директора Департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры РФ Наталия Чечель, директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич, президент Всероссийского музея А.С. Пушкина Сергей Некрасов.

Из иллюстраций Юрия Игнатьева к Третьей главе романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Татьяна пишет письмо Онегину. Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

В Пушкинском заповеднике добавили, что в экспозиции «Собранье пёстрых глав» представлен ряд иллюстраций к Третьей главе романа в стихах — той самой, куда входит «Письмо Татьяны к Онегину», строфа о «заветном вензеле О да Е» и многие другие ставшие крылатыми строки и выражения. Эта глава была окончена Пушкиным в Михайловском 2 октября 1824 года.