«Михайловское» экспонирует в Калининграде акварели одного из ста лучших российских графиков

В Калининградском областном историко-художественном музее вчера, 13 ноября, торжественно открыли выставку «Собранье пёстрых глав» из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, в экспозиции представлены иллюстрации к роману «Евгений Онегин» кисти выдающегося российского графика XX века Юрия Игнатьева — около шестидесяти акварелей из полной, весьма обширной «онегинской серии» Юрия Игнатьева, которой располагает сегодня «Михайловское».

Фото: Калининградский областной историко-художественный музей

«В зале калининградского музея наша выставка выглядит как-то особенно тепло», — призналась заместитель директора Пушкинского заповедника Елена Михайлова, представляя михайловского «Онегина» гостям вернисажа. Она рассказала, что Юрий Игнатьев входит в число ста лучших графиков России. Его рисунки и акварели отличает изящество, некий художественный артистизм, особая пушкинская лёгкость, великолепное чувство стиля и — что непереоценимо важно — внимание к деталям, даже, казалось бы, второстепенным, а также точность в изображении той или иной эпохи.

Работы Юрия Игнатьева, особо отметила Елена Михайлова, хранятся в фондах Российской академии наук, украшают коллекции многих российских музеев и частные собрания по всему миру. Художник хорошо известен своими иллюстрациями к зарубежной и русской классике: к «Слову о полку Игореве», Бомарше, Диккенсу, пьесам Островского, рассказам Толстого, сборникам стихов Тютчева и Баратынского. Но особое место в его жизни и творчестве всегда занимал Пушкин.

Юрий Игнатьев. Из иллюстраций к «Евгению Онегину». Из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»

В разные годы Юрий Игнатьев работал над «Капитанской дочкой», «Пиковой дамой», однако как художник-иллюстратор он дебютировал именно с «Евгением Онегиным». В последние годы своей жизни мастер снова обратился к бессмертному роману и новая серия иллюстраций, созданная к 200-летию со дня рождения Пушкина, стала последней работой Юрия Игнатьева. Именно эту серию Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» сейчас и представляет жителям и гостям самого западного региона нашей страны.

«Мы очень рады представить этот добрый и близкий сердцу каждого проект и продолжить традиции, заложенные много лет назад легендарным директором Пушкинского заповедника Семёном Степановичем Гейченко, который ещё в 1980-е годы приезжал к нам в Калининград с выставкой», — сказала на церемонии открытия директор Калининградского областного историко-художественного музея Екатерина Манюк. «Приятно наблюдать, как сотрудничество между музеями переросло в многолетнюю дружбу. Огромная благодарность за такую тёплую интерпретацию Пушкина — разного и любимого нами», — поддержала коллегу первый заместитель министра по культуре и туризму Калининградской области Марина Сергеева.

В «Михайловском» напомнили, что передвижная выставка «Собранье пёстрых глав» — одна из самых востребованных. В разные годы музей показывал иллюстрации Юрия Игнатьева к «Евгению Онегину» в собственных выставочных пространствах: в музее-усадьбе «Тригорское», в научно-культурном центре. Выставку также видели жители региона (Опочка, Псков, Великие Луки), а ещё она много путешествовала по стране — бывала в Москве, в Рязанской, Калужской, Воронежской, Тверской, Московской, Ленинградской и других областях Российской Федерации.