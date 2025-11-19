Культура

Выставка «Урок равновесия» в Изборске представляет весы «Тюмень»

В Доме купца Шведова в музее-заповеднике «Изборск» продолжает работу выставка по истории отечественной метрологии «Урок равновесия», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея и рассказали об одном из самых узнаваемых символов советской эпохи — весах «Тюмень».

Фотографии: музей-заповедник «Изборск»

«В 1959 году на Тюменском приборостроительном заводе началось производство весов «Тюмень», без которых невозможно представить продуктовые магазины в СССР. Весы пользовались большой популярностью благодаря надежности, устойчивости и удобству эксплуатации. Эти приборы выдерживали аномальную жару и морозы от –20°C. Старые экземпляры и сейчас можно изредка встретить в магазинах по всей России. Весы продавались не только внутри страны, но и за рубежом. Они попали в Африку, Индонезию и еще около 80 стран мира», – пояснили в музее.

Распространение весов «Тюмень» по всему Советскому Союзу было столь велико, что они «засветились» во многих известных советских фильмах – «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

Рычажные настольные весы весом 20 килограммов, с красной стрелкой на стеклянной шкале, «поднимали» товар массой от пяти граммов и до центнера. На одну из двух чаш помещались чугунные гирьки, на другой устанавливался товар. Погрешность при взвешивании колебалась от двух до семи с половиной граммов.

Уже к 1978 году завод выпустил первый миллион весов, а сейчас по всей России их число превышает 2,2 миллиона штук. Последний экземпляр был собран в 2012 году. На этом более чем полувековая эпоха весов «Тюмень» закончилась.

Напомним, выставку «Урок равновесия» можно посмотреть в Доме купца Шведова в Изборске с 10:00 до 17:00 по адресу: улица Печорская, 32.