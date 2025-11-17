Выставка «Урок равновесия» в Изборске представляет экспонат «Лунные весы»

В Доме купца Шведова в музее-заповеднике «Изборск» продолжает работу выставка по истории отечественной метрологии «Урок равновесия», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея и рассказали об одном из экспонатов — так называемых безменах-кантариках, или «лунных весах».
Изображения: Музей-заповедник «Изборск»
Отмечается, что по техническим характеристикам кантарики относятся к группе пружинных весов, появившихся в Европе в середине XVIII века.
Напомним, выставку «Урок равновесия» можно посмотреть в Доме купца Шведова в Изборске с 10:00 до 17:00 по адресу: улица Печорская, 32.