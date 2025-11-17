Культура

Выставка «Урок равновесия» в Изборске представляет экспонат «Лунные весы»

В Доме купца Шведова в музее-заповеднике «Изборск» продолжает работу выставка по истории отечественной метрологии «Урок равновесия», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея и рассказали об одном из экспонатов — так называемых безменах-кантариках, или «лунных весах».

Изображения: Музей-заповедник «Изборск»

«В России на протяжении почти двух столетий эти безмены широко использовались в сельском хозяйстве для взвешивания зерна, мяса и сена, в быту – в качестве кухонных весов, на охоте – для определения веса добычи», - пояснили в музее.

Отмечается, что по техническим характеристикам кантарики относятся к группе пружинных весов, появившихся в Европе в середине XVIII века.

«Первые модели "лунных весов" имели всего одну пару кольцо-крючок. Однако уже в конце XVIII века появились кантарики с двумя крюками для взвешивания грузов различной массы. Новое изделие быстро распространилось по всей Европе, в том числе и в России», - добавили в музее.

Напомним, выставку «Урок равновесия» можно посмотреть в Доме купца Шведова в Изборске с 10:00 до 17:00 по адресу: улица Печорская, 32.